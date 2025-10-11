[gaikokujin] detenido por robo en supermercado

De hurto menor a crimen grave: brasileño arrestado por agredir a guardia en supermercado

📍Aichi, 11 de octubre

Un ciudadano brasileño de 20 años fue arrestado en flagrancia por robo violento (事後強盗, jigo-gōtō), tras sustraer productos de un supermercado y lesionar al guardia que intentó detenerlo.

🧩 Hechos

Según informó la policía de Aichi, el detenido es Portela Dias Gustavo (ポルテラ・ジアス・グスタボ) de nacionalidad brasileña, quien alrededor del mediodía del día 11 sustrajo un bento y dos bebidas —por un valor total de 837 yenes— del supermercado Galleria Apita Chiryū-ten.

Al ser confrontado en la salida por un guardia de seguridad, el joven lo empujó y le rasguñó el brazo, provocándole lesiones leves. Fue reducido en el lugar por personal del establecimiento y entregado a la policía al llegar la patrulla.

El sospechoso admitió los hechos, declarando: Machigaiarimasen (間違いありません No hay error, es cierto”).

⚖️ Marco legal

En Japón, este tipo de caso no se considera un simple hurto (窃盗罪, settō-zai), sino robo violento posterior al hurto, tipificado en el artículo 238 del Código Penal Japonés (刑法第238条).

Esta figura penal, conocida como 事後強盗罪 (jigo-gōtō-zai), se aplica cuando una persona comete un hurto y, para evadir la captura o conservar lo robado, recurre a la violencia o la intimidación.

Pena prevista: prisión con trabajos forzados de 5 a 20 años.

Carácter agravado: se considera tan grave como un robo a mano armada, incluso si el valor del objeto sustraído es bajo.

En este caso, el acto de empujar y herir al guardia transformó el delito de un “hurto menor” (shōtōzai, menos de 10,000 yenes) en un delito grave de robo violento, con consecuencias penales mucho más severas.

🧠 Contexto social y judicial

Las autoridades locales han mostrado preocupación por el aumento de casos de hurto con violencia en tiendas de conveniencia y supermercados, muchos de ellos cometidos por jóvenes en situación económica precaria o bajo estrés laboral.

Sin embargo, el sistema judicial japonés tiende a aplicar penas firmes, incluso en robos de bajo monto, como medida disuasoria frente a la violencia en espacios públicos.

En la práctica, el sospechoso podría enfrentar un proceso penal formal ante el tribunal de distrito de Nagoya, donde la admisión del delito y la ausencia de antecedentes penales serán factores clave en la sentencia.

©️Noticias Nippon