[gaikokujin] detenido en Shizuoka

Caos en el Shinkansen: brasileño irrumpe en las vías y paraliza el corazón ferroviario de Japón

📍Shizuoka | 7 de abril

Un incidente de alto impacto sacudió el sistema ferroviario japonés la tarde del martes, cuando un hombre de nacionalidad brasileña, de 39 años, fue arrestado tras ingresar sin autorización a las vías del Tōkaidō Shinkansen, una de las líneas de tren bala más transitadas del mundo. El hecho ocurrió cerca de la estación de Shizuoka, provocando la suspensión temporal del servicio y generando retrasos en al menos 64 trenes.

Según informó la policía de Shizuoka, el sospechoso fue localizado posteriormente en la estación Higashi-Shizuoka, a unos 2.5 kilómetros del lugar de los hechos, donde fue protegido y luego entregado a las autoridades. Durante el interrogatorio, el detenido declaró que había ingresado a las vías porque “estaba siendo perseguido por la yakuza”, una afirmación que ahora está siendo investigada.

El incidente obligó a detener la circulación durante más de una hora, afectando a aproximadamente 56,000 pasajeros. La compañía ferroviaria JR Central confirmó que los retrasos alcanzaron hasta 70 minutos, generando congestión en estaciones clave y alterando los itinerarios de miles de usuarios en plena hora pico.

Este tipo de intrusión no solo representa una grave violación de la ley ferroviaria japonesa, sino que también pone en riesgo la seguridad pública en un sistema reconocido mundialmente por su puntualidad y eficiencia. Las autoridades continúan investigando tanto las circunstancias del ingreso como la veracidad de la declaración del detenido.

🧾 ¿POR QUÉ NO SE REVELA LA IDENTIDAD DEL DETENIDO EN JAPÓN?

En Japón, es bastante común que la policía o los medios no publiquen el nombre completo de un detenido, especialmente en las primeras etapas del caso. Esto responde a varios principios legales y culturales:

⚖️ 1. Presunción de inocencia (無罪推定 /

Muzai suitei)

En Japón, como en muchos países, una persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario.

Revelar el nombre demasiado pronto puede generar un “castigo social anticipado”, incluso si luego resulta inocente.

👉 Por eso, muchas veces se usa:

“un hombre de 39 años”

“un ciudadano extranjero”

🛡️ 2. Protección de derechos y privacidad (プライバシー保護 / Puraibashī hogo)

La ley y la práctica mediática buscan evitar: Daño a la reputación Acoso mediático o en redes Impacto en familiares (muy importante en la cultura japonesa)

Incluso adultos pueden no ser identificados si el caso aún está en investigación o no es considerado de “alto interés público”.

🏢 3. Decisión policial y de fiscalía

La policía decide cuándo revelar identidad según: Gravedad del delito Riesgo de fuga Necesidad de cooperación pública Estado de la investigación



👉 En este caso:

Es un delito serio (interrupción del transporte),

pero no es homicidio ni crimen violento confirmado,

→ por eso pueden optar por no revelar el nombre aún.

📰 4. Criterio de los medios japoneses

Medios como NHK o grandes periódicos siguen una línea más conservadora: Evitan publicar nombres sin confirmación sólida Prefieren evitar demandas por difamación



🌏 5. Factor adicional: extranjeros

En casos que involucran extranjeros: A veces se menciona la nacionalidad pero se omite el nombre para evitar: estigmatización tensiones sociales



🧠 En síntesis

👉 No se revela la identidad porque:

✔️ Aún no ha sido condenado

✔️ Se protege su privacidad

✔️ La policía no lo considera necesario por ahora

✔️ Los medios evitan daños irreversibles

⚠️ Detalle importante

En Japón, sí se puede revelar el nombre más adelante si:

el caso avanza a juicio

el delito se considera grave

hay presión pública

ACTUALIZACIÓN

El sospechoso ha sido identificado como Yamaguchi Pereira Thiago Momohito (ヤマグチ・ペレイラ・チアゴ・モモヒト) residente en la ciudad de Higashihiroshima, prefectura de Hiroshima.

⚖️ Marco legal

Kanji Rōmaji Desglose Significado en español 新幹線特例法 Shinkansen Tokureihō 新幹線 (tren bala) + 特例 (caso especial) + 法 (ley) Ley especial del Shinkansen 鉄道営業法 Tetsudō Eigyōhō 鉄道 (ferrocarril) + 営業 (operación) + 法(ley) Ley de operación ferroviaria 不法侵入 Fuhō Shinnyū 不法 (ilegal) + 侵入 (entrada) Entrada ilegal

🚔 Posibles sanciones

Ingreso ilegal a vías del Shinkansen

→ Hasta 1 año de prisión o multa de hasta 500,000 yenes

→ Hasta 1 año de prisión o multa de hasta 500,000 yenes Obstrucción del transporte público

→ Puede derivar en responsabilidad civil por daños económicos (compensaciones millonarias)

→ Puede derivar en responsabilidad civil por daños económicos (compensaciones millonarias) Investigación adicional

→ Si se comprueba falsedad en declaración o alteración del orden público, podrían sumarse otros cargos

🧠 Términos clave

Shinkansen (新幹線): Tren bala japonés de alta velocidad

立ち入り (Tachiiri): Ingreso o acceso no autorizado

運転見合わせ (Unten Miawase): Suspensión temporal del servicio

やくざ (Yakuza): Organizaciones criminales japonesas

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