[gaikokujin] detenidos “mulas humanas” brasileños

Intento de contrabando: pareja brasileña detenida en Kansai

📍Ōsaka | 17 de octubre

Las autoridades japonesas arrestaron a dos ciudadanos brasileños —Diego Mendonça López / メンドンサ・ロペス・ジエゴ (38) y una joven de 19 años— bajo sospecha de violar la Ley de Control de Narcóticos (麻薬取締法), tras intentar introducir 1.578 gramos de cocaína en Japón a través del Aeropuerto Internacional de Kansai.

Según la policía y la aduana, ambos ingresaron al país en agosto desde Brasil, haciendo escala en Francia. En lugar de ocultar la droga en equipaje, ingirieron múltiples cápsulas con cocaína, valoradas en aproximadamente 39,47 millones de yenes (unos 255.000 dólares al tipo de cambio actual).

El personal aduanero notó que los sospechosos viajaban con equipaje inusualmente ligero, lo que generó sospechas. Dada la recurrencia de casos de “mulas humanas” provenientes de Brasil en los últimos años, decidieron someterlos a un examen de rayos X voluntario.

Las imágenes revelaron objetos extraños en el abdomen, lo que llevó a practicar una tomografía computarizada (CT) en un hospital, donde se confirmó la presencia de un gran número de cápsulas con droga.

Los dos fueron inmediatamente arrestados y trasladados bajo custodia médica para la extracción segura de las cápsulas.

⚖️ Marco legal

En Japón, el contrabando de narcóticos se castiga con extrema severidad bajo la Ley de Control de Estupefacientes (麻薬及び向精神薬取締法) y el Código Penal japonés (刑法).

Las sanciones posibles incluyen:

Prisión de 1 año a cadena perpetua, dependiendo de la cantidad y del grado de implicación.

Multas millonarias y la deportación inmediata tras cumplir condena si los acusados son extranjeros.

En casos de tráfico transnacional, la participación puede ser procesada también bajo la Ley de Aduanas (関税法), que agrava la pena.

En los últimos años, el Ministerio de Finanzas y la Agencia Nacional de Policía (警察庁) han advertido sobre el aumento de casos de narcotráfico mediante el método de ingestión (“body packers”) procedentes de América Latina y África, especialmente a través de vuelos con escala en Europa.

El aeropuerto de Kansai, junto con los de Narita y Haneda, mantiene controles cada vez más estrictos con escáneres de cuerpo completo y perros detectores especializados para frenar este tipo de delitos.

🧩 Contexto y tendencia reciente

En 2024, las autoridades japonesas interceptaron más de 10 casos similares, muchos de ellos de nacionales brasileños o nigerianos.

Este método pone en riesgo extremo la vida de los implicados, ya que la ruptura de una cápsula en el cuerpo puede causar una sobredosis mortal.

Japón mantiene una tolerancia cero hacia las drogas: incluso pequeñas cantidades para uso personal conllevan detención, antecedentes penales y expulsión del país.

