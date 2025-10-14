[tenki yohō] previsión martes 14

Japón se divide entre lluvias otoñales y calor persistente en el sur

📍Tōkyō | 14 de octubre

Tras el fin del fin de semana largo, el clima de Japón mostrará un fuerte contraste hoy martes.

Un frente atmosférico que avanza desde el continente asiático se desplazará hacia el este y sur, acercándose al centro de Honshū.

Esto provocará lluvias extendidas en gran parte de las regiones del oeste, este y noreste de Japón, mientras que Hokkaidō disfrutará de un cielo despejado típico del otoño.

☔️ Lluvias generalizadas en el centro y oeste del país

Desde la mañana, la zona de lluvias se extenderá desde el Mar de Japón hacia el interior y la costa del Pacífico.

Regiones como Kansai (Osaka, 29 °C / 20 °C), Chūbu (Nagoya, 24 °C / 20 °C) y Chūgoku (Hiroshima, 29 °C / 21 °C) tendrán precipitaciones fuertes por momentos, especialmente en la tarde y noche, con probabilidades de lluvia entre 70 % y 100 %.

En Fukuoka (31 °C / 22 °C) se esperan chubascos y tormentas ocasionales, mientras que Kanazawa (21 °C / 19 °C) sufrirá lluvias intensas casi todo el día.

Incluso en Tokio (23 °C / 18 °C) se prevé un día húmedo y gris, con lluvia continua desde la tarde (80 % de probabilidad).

Se recomienda llevar paraguas desde la mañana, pues en muchas zonas las precipitaciones llegarán de forma repentina.

🌤 Norte del país: calma otoñal en Hokkaidō

El avance del frente no alcanzará a Hokkaidō durante el día, donde una alta presión móvil favorecerá el cielo despejado.

Sapporo (17 °C / 6 °C) y Kushiro (13 °C / 3 °C) disfrutarán de sol pleno y aire frío, ideal para paseos y observar el cambio de color de las hojas.

Sin embargo, en el norte de la isla (Dōhoku) el tiempo se deteriorará hacia la tarde-noche, cuando la lluvia comenzará a avanzar lentamente.

🌞 Calor persistente en el sur: alerta por golpe de calor

El frente no alcanzará Kyūshū sur ni Okinawa, donde continuará el verano tardío.

En Kagoshima (32 °C / 21 °C) y Naha (32 °C / 26 °C) predominará el sol con humedad alta y temperaturas máximas cercanas a los 32 °C, condiciones que pueden provocar golpes de calor incluso en octubre.

Se recomienda hidratarse con frecuencia y ajustar la vestimenta, ya que las noches serán más frescas.

🌦 Panorama general y consejos

•Lluvias fuertes: Oeste y este de Honshū (Hiroshima, Osaka, Nagoya, Tokio).

•Despejado y frío: Norte de Japón (Hokkaidō, Aomori).

•Calor extremo: Kyūshū sur y Okinawa.

•Accesorio esencial del día: el paraguas.

•Recomendación: quienes vivan en el centro del país deberían evitar ropa ligera y prepararse para cambios bruscos de temperatura entre la mañana húmeda y la noche más fresca.

📍Conclusión

El martes marcará un claro contraste entre el norte otoñal y el sur veraniego de Japón. Mientras los paraguas se abren en la mayor parte del archipiélago, el sol aún domina en el sur, recordando que el otoño aún no se instala completamente



©NoticiasNippon