[tenki yohō] Previsión lunes 13

Verano en pleno octubre: calor extremo en el oeste de Japón sorprenderá a millones en el Día del Deporte.

📍Tōkyō | 13 de octubre

Hoy lunes, feriado nacional por el Día del Deporte, el archipiélago japonés amanece bajo condiciones meteorológicas muy variables.

El tifón N°23 (Nakri) se desplaza al noreste y pasa cerca del sur de las Islas Izu, trayendo vientos intensos y lluvias torrenciales especialmente sobre Hachijōjima y Aogashima, donde se exhorta a los residentes a refugiarse en lugares seguros durante las horas de mayor impacto, previsto entre esta noche y la mañana del lunes.

En Tokio, aunque el ciclón no tocará tierra, su influencia se sentirá: cielos nublados, ráfagas moderadas y posibles lluvias ligeras hacia la mañana. La máxima alcanzará los 25 °C, con 30 % de probabilidad de precipitación.

🌦️ Este y norte de Japón: cielos grises con intervalos de sol

El frente asociado al tifón también afecta a Tohoku y Hokuriku, donde se esperan lluvias intermitentes durante la mañana.

En Sendai (22 °C) y Niigata (23 °C), se prevén nubes persistentes con breves aperturas de sol.

Más al norte, Sapporo (15 °C) y Kushiro (14 °C) disfrutarán de un clima otoñal estable, con algo de viento y cielos parcialmente despejados.

☀️ Oeste y sur: un verano que se niega a irse

Mientras tanto, el oeste de Japón vive un extraño retorno del calor veraniego.

Las máximas superarán los 30 °C en varias ciudades:

Kōchi y Kagoshima: 32 °C

Hiroshima: 30 °C

Fukuoka: 29 °C

Nagoya: 31 °C

El ambiente será seco y soleado, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda hidratarse y evitar la exposición prolongada al sol debido al riesgo de golpe de calor incluso en pleno octubre.

🧭 Conclusión

Japón cierra su fin de semana largo (三連休) con un contraste climático marcado:

mientras el oeste disfruta cielos despejados y temperaturas propias de agosto, el este y sur siguen atentos a los efectos del tifón 23 Nakri.

Un recordatorio de que, en el archipiélago, el otoño puede ser impredecible y extremo en cuestión de horas.



