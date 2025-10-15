[tenki yohō] Previsión miércoles 15

Noticias Nippon

Previsión miércoles 15

Gran contraste térmico en el archipiélago: del fresco norte al calor extremo del sur

📍Tōkyō  |  15 de octubre

Hoy miércoles, un frente otoñal permanece estacionado sobre el centro de Japón, provocando lluvias y cielos nublados en amplias zonas de Kantō, Tōkai, Kinki, Chūgoku, Shikoku y el norte de Kyūshū.

En regiones como Tokio, Nagoya y Osaka, la jornada se presenta gris y con lluvias intermitentes; en Tokio, la probabilidad de precipitación alcanza el 70%, con una temperatura máxima de 21 °C, lo que hace sentir el ambiente más fresco tras los días cálidos de la semana pasada.

Durante la madrugada, la prefectura de Mie y áreas de Kyoto registraron lluvias intensas de hasta 50 mm por hora, acompañadas de posibles descargas eléctricas. Las autoridades locales piden precaución ante truenos y ráfagas de viento fuerte, especialmente en zonas costeras.

Aunque se espera que la lluvia ceda gradualmente hacia el mediodía, la mayoría de las regiones del centro y oeste del país mantendrán cielos nublados y humedad alta, con riesgo de chubascos repentinos.

 

 

☀️ Norte despejado, sur caluroso

En contraste, el norte del país disfruta de un día otoñal luminoso y agradable.

  • Hokkaidō y el norte de Tōhoku presentan cielos despejados y aire fresco, con 15 °C en Sapporo y 16 °C en Kushiro.
  • En Sendai, el sol predomina tras el amanecer, con una máxima de 23 °C, cuatro grados más que ayer.
  • Niigata y Kanazawa gozan de cielos despejados, condiciones típicas de un otoño estable.

Por otro lado, Kyūshū sur y Okinawa viven un clima completamente distinto: sol intenso, humedad alta y temperaturas veraniegas.

  • Kagoshima y Kumamoto alcanzan entre 31 °C y 32 °C, mientras que Naha, en Okinawa, registra 32 °C con sensación térmica superior debido a la humedad.
  • En Kōchi, se esperan chubascos aislados y tormentas eléctricas con un 90% de probabilidad de lluvia, señal del choque entre aire cálido del sur y el frente otoñal.

 

🌀 Resumen climático del día

  • Zonas lluviosas: Kanto, Tokai, Kansai, Chugoku, Shikoku y norte de Kyushu.
  • Zonas soleadas: Hokkaido, Tohoku, Hokuriku y sur de Kyushu–Okinawa.
  • Temperaturas: contraste marcado; mientras el norte vive el verdadero otoño, el sur aún soporta calor de verano.
  • Recomendaciones: paraguas en el centro y oeste del país; protección solar y buena hidratación en el sur.

 

 

📰 En síntesis

Japón vive hoy un contraste climático muy marcado: mientras el norte disfruta de cielos despejados y aire fresco, el centro se mantiene bajo la influencia del frente otoñal con lluvias persistentes, y el sur, especialmente Kyūshū y Okinawa, enfrenta temperaturas superiores a 30 °C, más propias del verano que del otoño.


