Noticias Nippon

Noticias de Japón en español

Tipo de cambio

[gaika ryōgae] Entre la calma y la cautela

PorNoticiasNippon

Oct 14, 2025 #dólar, #Mercado de Divisas de Tokyo, #noticias de japón, #Noticias Nippon, #TŌKYŌ GAIKOKU KAWASE SHIJŌ, #yen, #ドル, #円

Estabilidad frágil: el yen firme beneficia los precios internos, pero afecta las remesas de los extranjeros

📍Tōkyō  | 14 de octubre

Este martes, el mercado cambiario japonés mostró movimientos leves. El dólar se mantuvo alrededor de los ¥152 por dólar, dentro de un rango muy estrecho entre ¥151.93 y ¥152.12. Esto significa que los inversionistas están en una fase de observación o “pausa cautelosa”, sin tomar grandes riesgos mientras esperan nuevas señales económicas.

El motivo principal es la incertidumbre por las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, que afectó a las bolsas europeas y provocó un leve “refugio” hacia el yen. Cuando hay miedo o incertidumbre en los mercados, muchos inversionistas compran yenes porque se considera una moneda “segura” frente a crisis internacionales.

 

🔹 Qué significa esto para los extranjeros en Japón

  1. Tipo de cambio y remesas:
    Si el yen se mantiene fuerte (por debajo de ¥152 por dólar), los extranjeros que envían dinero a sus paísesrecibirán menos al cambiar yenes a dólares, pesos o soles.
    Ejemplo: con ¥152 por dólar, ¥100,000 equivalen a unos 657 USD, pero si el yen se fortalece a ¥150, esa misma cantidad se convierte en 667 USD.
    Es decir, un yen más fuerte reduce el valor de las remesas.

  2. Costo de vida:
    Un yen más fuerte puede ayudar a bajar los precios de productos importados, como frutas, ropa o electrónica, ya que las empresas japonesas pagan menos por traerlos desde el extranjero.
    Sin embargo, si el yen vuelve a caer, estos precios subirán nuevamente, afectando la economía doméstica y el bolsillo de los trabajadores extranjeros.

  3. Oportunidades laborales y turismo:

    • Cuando el yen está débil (por encima de ¥150), Japón resulta más barato para turistas, lo que beneficia a quienes trabajan en hoteles, restaurantes o tiendas.

    • Pero si el yen se fortalece demasiado, el turismo se enfría, y los empleos temporales en ese sector pueden verse afectados.

 

🔹 En resumen

El mercado japonés atraviesa un momento de espera. El yen está estable pero sensible a cualquier noticia global, especialmente las que involucren a Estados Unidos o China.

Para los extranjeros residentes, esta calma aparente significa que aún no hay grandes cambios inmediatos, pero conviene vigilar la tasa de cambio si se envía dinero al extranjero o se depende del turismo.

 

👉 En palabras simples:

  • Un yen fuerte alivia algunos precios en Japón, pero reduce el valor de las remesas.
  • Un yen débil aumenta el turismo y los ingresos en ciertos sectores, pero encarece la vida diaria.

©NoticiasNippon

Por NoticiasNippon

Entrada relacionada

Tipo de cambio

[gaika ryōgae] El yen se debilita pese al cambio político

Oct 10, 2025 NoticiasNippon
Tipo de cambio

[gaika ryōgae] yen se desploma

Oct 8, 2025 NoticiasNippon
Tipo de cambio

[gaika ryōgae] Un yen débil divide opiniones

Oct 7, 2025 NoticiasNippon

Si se lo perdió

Salud

[iryōhi] récord histórico en gastos médicos

2025-10-14 NoticiasNippon No hay comentarios
Tipo de cambio

[gaika ryōgae] Entre la calma y la cautela

2025-10-14 NoticiasNippon No hay comentarios
Asiáticos

[gaikokujin] detenido en flagrancia en Nagoya

2025-10-14 NoticiasNippon No hay comentarios
Temperaturas

[kyō no kion] Japón dividido por el clima

2025-10-14 NoticiasNippon No hay comentarios
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.