[gaika ryōgae] Entre la calma y la cautela

Estabilidad frágil: el yen firme beneficia los precios internos, pero afecta las remesas de los extranjeros

📍Tōkyō | 14 de octubre

Este martes, el mercado cambiario japonés mostró movimientos leves. El dólar se mantuvo alrededor de los ¥152 por dólar, dentro de un rango muy estrecho entre ¥151.93 y ¥152.12. Esto significa que los inversionistas están en una fase de observación o “pausa cautelosa”, sin tomar grandes riesgos mientras esperan nuevas señales económicas.

El motivo principal es la incertidumbre por las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, que afectó a las bolsas europeas y provocó un leve “refugio” hacia el yen. Cuando hay miedo o incertidumbre en los mercados, muchos inversionistas compran yenes porque se considera una moneda “segura” frente a crisis internacionales.

🔹 Qué significa esto para los extranjeros en Japón

Tipo de cambio y remesas:

Si el yen se mantiene fuerte (por debajo de ¥152 por dólar), los extranjeros que envían dinero a sus paísesrecibirán menos al cambiar yenes a dólares, pesos o soles.

Ejemplo: con ¥152 por dólar, ¥100,000 equivalen a unos 657 USD, pero si el yen se fortalece a ¥150, esa misma cantidad se convierte en 667 USD.

Es decir, un yen más fuerte reduce el valor de las remesas. Costo de vida:

Un yen más fuerte puede ayudar a bajar los precios de productos importados, como frutas, ropa o electrónica, ya que las empresas japonesas pagan menos por traerlos desde el extranjero.

Sin embargo, si el yen vuelve a caer, estos precios subirán nuevamente, afectando la economía doméstica y el bolsillo de los trabajadores extranjeros. Oportunidades laborales y turismo: Cuando el yen está débil (por encima de ¥150), Japón resulta más barato para turistas , lo que beneficia a quienes trabajan en hoteles, restaurantes o tiendas.

Pero si el yen se fortalece demasiado, el turismo se enfría, y los empleos temporales en ese sector pueden verse afectados.

🔹 En resumen

El mercado japonés atraviesa un momento de espera. El yen está estable pero sensible a cualquier noticia global, especialmente las que involucren a Estados Unidos o China.

Para los extranjeros residentes, esta calma aparente significa que aún no hay grandes cambios inmediatos, pero conviene vigilar la tasa de cambio si se envía dinero al extranjero o se depende del turismo.

👉 En palabras simples:

Un yen fuerte alivia algunos precios en Japón, pero reduce el valor de las remesas.

Un yen débil aumenta el turismo y los ingresos en ciertos sectores, pero encarece la vida diaria.

