[sushi tero]   «Sushi-terrorismo” vuelve a sacudir Japón

Cliente lame dispensador de salsa en restaurante Kurazushi de Yamagata

📍Tōkyō | 15 de octubre

La cadena de sushi giratorio Kurazushi informó en su sitio oficial sobre un nuevo caso de conducta inapropiada de clientes en su sucursal de Yamagata Minamitate (山形南館店).

La empresa confirmó que el hecho ya fue reportado a la policía local y que se están tomando medidas legales.

📱 Video viral y repudio en redes

En redes sociales japonesas circuló un video donde una adolescente lamía la boquilla del dispensador de salsa de soya y tocaba con las manos el sushi que pasaba por la cinta transportadora.

El clip, grabado aparentemente por otro cliente, se volvió viral y provocó indignación masiva entre los internautas, quienes exigieron sanciones severas.

Este tipo de actos se conoce en Japón como “sushi terror” (すしテロ), una práctica que ha causado graves daños a la reputación de varias cadenas desde 2023, cuando casos similares en Sushiro y Kappa Sushi generaron pérdidas millonarias y llevaron a los responsables ante la justicia.

🍣 Medidas inmediatas y protocolos sanitarios

Kurazushi explicó que todos los productos del local fueron retirados y reemplazados de inmediato, y que los utensilios fueron desinfectados y sustituidos como parte del protocolo estándar que se aplica cada vez que cambian los clientes en una mesa.

La empresa añadió que continúa fortaleciendo su sistema de vigilancia mediante cámaras e inteligencia artificial para detectar comportamientos anómalos en tiempo real, garantizando así la seguridad alimentaria.

⚖️ Identificación del responsable y acción legal

La cadena también anunció que la persona responsable ya fue identificada y que se está coordinando con la policíapara definir las acciones legales correspondientes.

En su comunicado, Kurazushi advirtió que este tipo de actos “no son tolerables en un establecimiento de uso público” y prometió una respuesta “estricta y ejemplar”.

🤖 Comunicado oficial

Sobre el acto de comportamiento inapropiado ocurrido en la sucursal Yamagata Nangaten

En relación con el acto de comportamiento inapropiado ocurrido en nuestra tienda y publicado en Internet el pasado fin de semana, informamos lo siguiente:

Con respecto a los productos de la tienda en cuestión, todos fueron reemplazados de inmediato. En cuanto a los utensilios y equipos, continuamos, como siempre, reemplazándolos y desinfectándolos cada vez que cambia el grupo de clientes.

Asimismo, mediante el uso de equipos informáticos (IT), hemos establecido un entorno que nos permite detectar este tipo de conductas inapropiadas. Por ello, deseamos que nuestros clientes sigan utilizando nuestras tiendas con total tranquilidad, como hasta ahora.

En cuanto a la persona responsable de estos actos, ya ha sido identificada, y estamos avanzando con las medidas correspondientes en coordinación con la policía local.

Con respecto a actos como el ocurrido en esta ocasión, reiteramos que, como restaurante utilizado por muchos clientes, no se trata de conductas que puedan ser toleradas y que tomaremos medidas estrictas y apropiadas al respecto.

En relación con el acto de comportamiento inapropiado ocurrido en nuestra tienda y publicado en Internet el pasado fin de semana, informamos lo siguiente:

Con respecto a los productos de la tienda en cuestión, todos fueron reemplazados de inmediato. En cuanto a los utensilios y equipos, continuamos, como siempre, reemplazándolos y desinfectándolos cada vez que cambia el grupo de clientes.

Asimismo, mediante el uso de equipos informáticos (IT), hemos establecido un entorno que nos permite detectar este tipo de conductas inapropiadas. Por ello, deseamos que nuestros clientes sigan utilizando nuestras tiendas con total tranquilidad, como hasta ahora.

En cuanto a la persona responsable de estos actos, ya ha sido identificada, y estamos avanzando con las medidas correspondientes en coordinación con la policía local.

Con respecto a actos como el ocurrido en esta ocasión, reiteramos que, como restaurante utilizado por muchos clientes, no se trata de conductas que puedan ser toleradas y que tomaremos medidas estrictas y apropiadas al respecto.





🧭 Contexto social

Los casos de “sushi-terrorismo” han reavivado en Japón el debate sobre la etiqueta y el respeto en los espacios compartidos, así como sobre el uso irresponsable de las redes sociales. En un país donde la limpieza y el orden son valores culturales fundamentales, este tipo de conductas se perciben no solo como una falta de educación, sino como una agresión directa al concepto de confianza pública (信頼) que sostiene la sociedad japonesa.

©NoticiasNippon