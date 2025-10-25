[kaijō mitsuyu] Marineros inocentes, crimen submarino

Bajo el radar del Pacífico: narcotráfico internacional toca puertos japoneses

📍Tōkyō | 25 de octubre

La Guardia Costera de Shimizu (清水海上保安部) reveló el 24 de octubre un hallazgo alarmante: aproximadamente 20 kilos de cocaína, con un valor estimado en unos 500 millones de yenes, escondidos en el casco de un buque de carga extranjero que había atracado en el puerto de Shimizu (静岡市清水区).

El cargamento fue adherido clandestinamente en la parte sumergida del barco, cerca de la toma de agua del sistema de enfriamiento del motor, a unos 12 metros de profundidad, en una zona inaccesible desde el interior de la nave.

Los investigadores sostienen que los marineros no estaban al tanto del cargamento, y sospechan que una organización internacional de narcotráfico utilizó la técnica conocida como “parásito” o “parásito submarino” (パラサイト型). Este método consiste en adherir bolsas impermeables o contenedores a los cascos de barcos comerciales sin el conocimiento de la tripulación, retirándolos después en otro puerto mediante buzos especializados.

El caso es solo el segundo de este tipo detectado en Japón, tras el ocurrido en 2019 en el puerto de Mikawa (Aichi), donde se incautaron 177 kilos de cocaína.

El hallazgo se produjo el 10 de julio, durante una inspección rutinaria voluntaria (任意の立ち入り検査). En el interior del bolso encontrado bajo el casco había 20 paquetes cuidadosamente sellados con cinta plástica y etiquetados, listos para distribución. Las autoridades niponas investigan la ruta internacional del buque y posibles puntos de carga y descarga clandestinos en puertos de América Latina o el sudeste asiático.

⚖️ Marco legal y jurídico

El caso se investiga bajo dos marcos normativos principales:

Ley de Control de Narcóticos y Psicotrópicos (麻薬及び向精神薬取締法):

Castiga la posesión, importación, exportación y transporte ilegal de narcóticos, incluso si la persona no participó directamente, pero facilitó o encubrió el delito. Pena máxima: cadena perpetua o hasta 10 años de prisión, además de multas de hasta 10 millones de yenes.

En caso de asociación internacional, puede aplicarse el agravante por crimen organizado (組織的犯罪処罰法). Ley de Aduanas (関税法):

Considera contrabando toda introducción de bienes ilegales o sin declaración. Pena: hasta 10 años de prisión o multa equivalente al valor del bien contrabandeado.

En este caso, los 20 kilos de cocaína equivalen a unos 5 millones de dólares, lo que agrava la imputación.

Las autoridades también estudian posibles violaciones de tratados internacionales como la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes (1988), de la cual Japón es signatario, lo que podría dar lugar a cooperación con Interpol y agencias antidroga latinoamericanas.



©NoticiasNippon