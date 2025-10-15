[shokutaku satsujin]  historia de amor, sufrimiento y ley

Cuando el amor se convierte en crimen: arrestado un padre por “matar a petición”

📍Tōkyō | 15 de octubre

Un hombre de 78 años, residente en la ciudad de Kure (prefectura de Hiroshima), fue arrestado por la policía de Nagano bajo sospecha de shokutaku satsujin (嘱託殺人), es decir, homicidio por encargo o a petición de la víctima.

El hecho ocurrió en Azumino (Nagano), donde el hombre habría provocado la muerte de su hija de unos 40 añosdentro de un automóvil liviano (kei car), encendiendo carbón para producir monóxido de carbono.

Según el reporte policial, el sospechoso llamó él mismo a los bomberos el 14 de octubre, diciendo que “la mujer no tenía conciencia”.

Cuando llegaron los equipos de emergencia, la hija ya había fallecido dentro del vehículo estacionado en un aparcamiento.

Durante el interrogatorio, el hombre declaró:

“La maté porque mi hija me lo pidió” 「娘に頼まれて殺した」

La policía cree que la mujer tenía intenciones suicidas, por lo que investiga si el padre actuó bajo una petición expresa y reiterada, o si hubo coacción o incapacidad emocional que puedan modificar la responsabilidad penal.

⚖️ Marco legal

El shokutaku satsujin (嘱託殺人罪) está tipificado en el Artículo 202 del Código Penal japonés (刑法第202条), que establece:

“Quien mate a otra persona con su consentimiento o a petición de la misma será castigado con prisión o reclusión de entre 6 meses y 7 años.” 「本人の嘱託又は承諾を得て人を殺した者は、6月以上7年以下の懲役又は禁錮に処する。」

Esto lo distingue del homicidio común (殺人罪, satsujin, artículo 199), cuya pena puede llegar a cadena perpetua o pena de muerte.

El elemento clave es el consentimiento voluntario y consciente de la víctima. Sin embargo, los tribunales japoneses suelen analizar con extremo cuidado si ese consentimiento fue pleno, libre y sin coacción emocional, especialmente en casos donde existen vínculos familiares o trastornos psicológicos.

🧠 Contexto y debate social

Casos de este tipo, en los que padres o cónyuges ayudan a morir a un ser querido enfermo o depresivo, han generado intensos debates éticos en Japón.

En los últimos años, se han registrado algunos precedentes de “eutanasia pasiva” o “ayuda al suicidio”, aunque el país no reconoce legalmente la eutanasia activa, a diferencia de naciones europeas.

Este caso de Azumino revive la discusión sobre:

La falta de apoyo psicológico y social a personas con pensamientos suicidas.

La soledad de los cuidadores mayores , muchos de los cuales enfrentan decisiones trágicas en silencio.

La necesidad de delimitar legalmente la eutanasia y el consentimiento informado, aún difuso en la legislación japonesa.

🕯️ En conclusión

El arresto del anciano de Kure por la muerte de su hija en Nagano pone de relieve las zonas grises del derecho penal japonés entre el homicidio por compasión y la ayuda al suicidio.

Aunque el sospechoso afirma haber actuado por petición expresa, la justicia deberá determinar si existió verdadero consentimiento o vulnerabilidad emocional, lo que marcará la diferencia entre una condena severa o una pena reducida.

La policía continúa investigando las circunstancias psicológicas y familiares que rodearon el caso, mientras la sociedad japonesa vuelve a enfrentar el dilema moral de hasta dónde llega el amor y dónde comienza el delito.

