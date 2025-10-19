[tenki yohō] previsión domingo 19

Japón se cubre de nubes y lluvia: el aire frío del norte anuncia el verdadero otoño

📍Tōkyō | 19 de octubre

Este domingo, el clima en Japón estará dominado por cielos nublados y lluvias intermitentes en la mayoría de las regiones.

Desde Kyushu hasta Kanto, el día transcurrirá bajo la influencia de un frente húmedo y el ingreso de aire frío desde el norte, marcando un claro contraste con las temperaturas inusualmente altas de los días anteriores.

El descenso térmico será generalizado, especialmente en el oeste y norte del país. En ciudades como Hiroshima, Osaka y Tokio, las máximas rondarán los 22 a 23 °C, mientras que en el norte, Sapporo apenas alcanzará los 13 °C.

El ambiente otoñal ya se impone, y las autoridades meteorológicas recomiendan abrigo ligero o capas adicionales para las noches más frías.

🗾 Panorama regional

🌴 Okinawa y el sur

El archipiélago de Okinawa vivirá un día de clima cambiante, con sol parcial y lluvias repentinas causadas por la influencia del tifón N°24 que se desplaza por el Pacífico sur. En Naha, la temperatura subirá hasta 32 °C, pero con una humedad del 60 % y posibles tormentas en zonas insulares como Ishigaki o Miyakojima.

Advertencia: posibles ráfagas, truenos y lluvias intensas de corta duración.

☔ Kyūshu, Shikoku y Chūgoku

Prefecturas como Fukuoka (80 %), Kochi (70 %) y Hiroshima (60 %) registrarán lluvias constantes desde la mañana. El aire cálido y húmedo del sur colisionará con la masa fría del norte, generando un ambiente inestable. Se recomienda precaución por posibles deslizamientos de tierra en zonas montañosas.

🌦️ Kansai, Tōkai y Kantō

Desde Osaka hasta Nagoya y Tokio, el panorama será mayormente nublado, con precipitaciones más intensas al anochecer. En Tokio, el pronóstico marca 23 °C / 20 °C con 80 % de probabilidad de lluvia, por lo que se recomienda paraguas y abrigo. La sensación térmica por la humedad será inferior a la registrada el sábado.

⛅ Hokuriku y Tohoku

En Kanazawa y Niigata, el cielo se mantendrá cubierto con lluvias débiles por la tarde (30 %), mientras que Sendai disfrutará de claros momentos soleados (20 %). Las temperaturas rondaron los 18 °C a 20 °C.

En Hokkaido, especialmente en zonas montañosas del interior, la lluvia comenzará a transformarse en nieve durante la noche, un anticipo del invierno. Se reportarán nevadas ligeras en pasos de montaña y riesgo de congelación en carreteras.

🧤 Recomendaciones del día

Ropa: usar capas; una camiseta térmica, suéter y chaqueta ligera serán suficientes en el centro y norte del país.

Noches frías: se prevé que la temperatura nocturna sea menor que la matinal, por lo que conviene abrigarse bien antes de dormir.

Okinawa y Kyushu: atención a tormentas eléctricas aisladas y ráfagas de viento.

Hokkaido: precaución en zonas de montaña y carreteras con posible hielo.

🌀 Contexto meteorológico

El mapa satelital muestra nubes en forma de bandas lineales, típicas del invierno, lo que indica la entrada de corrientes frías del norte. Al mismo tiempo, el sur recibe la influencia indirecta del tifón 24号, que continúa desplazándose al este del Mar de China Meridional.

La combinación de ambos sistemas genera una división climática clara: frío seco en el norte y lluvias cálidas en el sur.

💬 En resumen

Japón atraviesa hoy una jornada de transición estacional: el aire otoñal gana terreno, el norte ya siente el primer aliento del invierno, y el sur sigue bajo el dominio tropical.

El contraste térmico entre Hokkaido (13 °C) y Okinawa (32 °C) alcanza casi 20 grados, reflejando el complejo mosaico climático del archipiélago.



