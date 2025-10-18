[tenki yohō] Previsión sábado 18

Contrastes extremos: Japón vive un mismo sábado con sol tropical en el sur y lluvia fría en el norte

📍Tōkyō | 18 de octubre

El clima de este sábado marca un giro importante en la semana: un frente atmosférico y un sistema de baja presión atraviesan el archipiélago, trayendo lluvias, tormentas y contrastes de temperatura de norte a sur.

Mientras el oeste y el norte de Japón ya sienten la llegada de la lluvia, Okinawa sigue viviendo un calor casi veraniego.

🌧️ Lluvias generalizadas desde el mar de Japón

Durante la jornada, el área de precipitaciones se extenderá desde el mar de Japón hacia el interior del país, afectando progresivamente a Kyūshū, Shikoku, Chūgoku, Kinki y Hokuriku.

Por la tarde, las lluvias serán más intensas y acompañadas de truenos, especialmente en el norte de Kyūshū y la región de Hokuriku, donde se prevén ráfagas fuertes, descargas eléctricas y precipitaciones repentinas.

🔹 En Fukuoka, el termómetro llegará a 29 °C con una probabilidad de lluvia del 60 %.

🔹 En Hiroshima y Kōchi, la jornada será variable: sol por la mañana y chaparrones por la tarde (28–30 °C).

🔹 En Ōsaka, se espera un día bochornoso (29/20 °C) con lluvias al caer la tarde.

⚠️ Alerta por lluvias intensas en Hokuriku

Las prefecturas de Niigata, Toyama, Ishikawa y Fukui podrían experimentar precipitaciones de hasta 100 mm en 24 horas, principalmente entre esta tarde y la madrugada del domingo 19.

Las autoridades advierten sobre el riesgo de deslizamientos de tierra, inundaciones en terrenos bajos y crecidas de ríos.

Niigata y Toyama: hasta 100 mm

Ishikawa: 80 mm

Fukui: 60 mm

En estas zonas, se recomienda evitar desplazamientos innecesarios y mantenerse atentos a los avisos municipales y de la Agencia Meteorológica de Japón (気象庁).

☔ El norte se enfría, el sur sigue bajo calor veraniego

En contraste con la lluvia del norte, el sur de Japón mantiene temperaturas inusualmente altas para mediados de octubre.

🔸 Naha (Okinawa): 33/27 °C, cielo despejado y sensación de verano pleno.

🔸 Kagoshima: 30/24 °C, calor húmedo con lluvias vespertinas.

🔸 Nagoya y Tokio rondarán los 25–26 °C, con nubes dispersas y pocas precipitaciones (20–60 %).

En el norte, Sapporo y Kushiro apenas alcanzarán los 16 °C, con cielos grises y lluvia constante (90 % y 60 %, respectivamente).

La llegada del frente frío dejará un ambiente más otoñal hacia el domingo.

🌬️ Tras el frente, vientos fríos del norte

Al pasar el sistema, los vientos se tornarán del norte, refrescando el aire desde Hokkaidō hasta Tōhoku. En la noche, se espera un descenso notable de temperatura también en el centro del país. Las personas que salgan en la tarde o noche deberían llevar una chaqueta ligera o impermeable.

🌀 Nuevo protagonista: el tifón n.º 24 “Fung-Wong (フンシェン)”

La madrugada del sábado 18 se formó el tifón n.º 24 al este de Filipinas. Por ahora, avanza hacia el oeste-noroeste, con rumbo previsto hacia las islas Filipinas para el domingo 19.

Según la JMA, no representa una amenaza directa para Japón, aunque podría influir en la circulación atmosférica del Pacífico hacia la próxima semana.

🗾 En resumen

Lluvias: generalizadas de oeste a norte, con foco crítico en Hokuriku.

Temperaturas: veraniegas en el sur, otoñales en el norte.

Precaución: tormentas y posibles deslizamientos en áreas montañosas.

Tifón 24: sin impacto inmediato, pero bajo vigilancia.

Este sábado Japón vive un día de transición climática: mientras unos aún sienten el verano, otros ya reciben la primera señal seria del otoño lluvioso.



