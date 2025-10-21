[tōkyō shōken torihikijo] Récord histórico

Tokio vibra con optimismo bursátil: nuevo gobierno, nueva era económica

📍Tōkyō | 21 de octubre

El mercado bursátil japonés vivió una jornada histórica este martes 21 de octubre, cuando el índice Nikkei 225 se acercó por primera vez a la barrera simbólica de los 50,000 yenes, impulsado por el entusiasmo en torno al nuevo gobierno de Takaichi Sanae, quien asumió oficialmente el cargo de Primera Ministra y ha prometido un programa económico expansivo para estimular el crecimiento interno.

Durante la mañana, el Nikkei alcanzó los 49,945.95 yenes, rozando el récord absoluto, mientras los inversores respondían con optimismo ante las expectativas de un paquete de gasto público y reducción de impuestos corporativos. Sin embargo, la euforia se moderó en la sesión vespertina, cuando los operadores optaron por asegurar beneficios inmediatos antes del cierre.

Finalmente, el índice terminó en 49,316.06 yenes, aún 130.56 yenes por encima del cierre anterior, estableciendo un nuevo máximo histórico de cierre.

El TOPIX (índice más amplio del mercado) también mostró una ligera ganancia del 1.05 %, situándose en 3,249.50 puntos, con un volumen de negociación que superó los 2,240 millones de acciones, reflejo del fuerte dinamismo del día.

En el corazón del distrito financiero de Tokio, las call centers de las corredoras recibieron un aluvión de consultas de pequeños y medianos inversionistas.

“Nos preguntan por qué sube tanto la bolsa, o cuándo se romperá el techo de los 50,000 puntos”, explicó un operador de una firma del barrio de Nihonbashi.

“Les decimos que hay factores locales y globales: la confianza en el nuevo gobierno y el repunte de Wall Street”.

Otros operadores destacaron que el mercado “se mueve más por expectativas políticas que por resultados inmediatos”.

“Si el gobierno logra traducir su discurso de crecimiento inclusivo en políticas tangibles, podríamos ver una nueva fase alcista, aunque acompañada de correcciones técnicas naturales”, refieren.

Pese al cierre con ganancias, los analistas advierten que el nivel psicológico de los 50,000 puntos podría convertirse en un punto de inflexión, marcando el comienzo de un nuevo ciclo de volatilidad controlada.

🧭 Contexto económico y político

La subida bursátil coincidió con el inicio del mandato de la primera mujer en liderar el gobierno japonés, cuyo gabinete ha prometido priorizar la inversión en innovación tecnológica, defensa, y transición energética, en una estrategia que recuerda al “Abenomics” pero con mayor enfoque en redistribución y participación femenina en la economía.

El movimiento alcista también se apoyó en la fortaleza del dólar y el repunte del Dow Jones en Nueva York, donde los sectores tecnológico y financiero registraron importantes ganancias la víspera.

