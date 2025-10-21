[tenki yohō] martes 21 de octubre

Screenshot

Descenso general de temperaturas: aire frío de noviembre se instala en el archipiélago

📍Tōkyō | 21 de octubre

El archipiélago japonés amaneció este martes bajo cielos cubiertos y lluvias intermitentes en buena parte del país.

Una frente estacionaria extendida desde el sur de Honshū hasta el Pacífico oriental y la entrada de aire frío desde el norte están generando un escenario típico de comienzos de noviembre, con temperaturas notablemente más bajas que ayer y un ambiente húmedo en casi todas las regiones.

❄️ Hokkaidō: primeras nieves confirmadas

El norte del país continúa recibiendo los primeros avisos invernales.

En Wakkanai, Asahikawa y Abashiri, se registraron las primeras nevadas de la temporada, mientras en la costa del mar del Japón se esperan nuevos episodios de lluvia o nieve durante la mañana y la noche.

Las zonas montañosas podrían acumular una ligera capa de nieve, marcando el verdadero inicio del frío boreal.

📍 Sapporo: 11 °C / 4 °C — probabilidad de lluvia 40 %

📍 Kushiro: 12 °C / −2 °C — probabilidad de lluvia 20 %

🌧️ Honshū: cielos grises y lluvias dispersas

Tohoku: nubosidad densa y lluvias débiles en zonas bajas; en áreas montañosas del norte, podrían mezclarse con nieve.

Kantō (Tokio): cielo cubierto durante todo el día; se espera lluvia ligera hacia la tarde y viento del norte en la costa.

Tokai y Kansai (Nagoya, Osaka): lluvias intermitentes desde el mediodía, con sensación térmica fresca.

Hokuriku y Niigata: claros matinales seguidos de precipitaciones; Niigata presenta un 70 % de probabilidad de lluvia.

📍 Tokio: 16 °C / 15 °C — 40 %

📍 Nagoya: 20 °C / 15 °C — 40 %

📍 Osaka: 18 °C / 15 °C — 30 %

📍 Niigata: 15 °C / 13 °C — 70 %

🌧️🌩️ Okinawa y el sur: lluvias intensas y riesgo de tormentas

El archipiélago de Okinawa y el suroeste de Japón enfrentan un panorama más severo.

El aire cálido y húmedo proveniente del entorno del tifón 24 (aún en el Pacífico) mantiene lluvias persistentes y tormentas locales.

Se recomienda precaución ante rayos, ráfagas y acumulaciones de agua.

📍 Naha: 28 °C / 25 °C — probabilidad de lluvia 100 %

📍 Kagoshima: 23 °C / 20 °C — 90 %

📍 Kōchi: 23 °C / 19 °C — 70 %

🌤️ Breves respiros: Fukuoka y Hiroshima

Aunque las nubes predominan, algunas zonas del oeste como Fukuoka y Hiroshima podrían ver breves momentos de sol.

Las lluvias serán ocasionales, con ambiente templado pero húmedo.

📍 Fukuoka: 23 °C / 18 °C — 30 %

📍 Hiroshima: 21 °C / 16 °C — 30 %

🧣 Sensación térmica y recomendaciones

Las temperaturas descenderán entre 3 y 6 grados respecto a ayer.

De norte a sur, el aire otoñal dominará todo el país, con valores propios de principios o mediados de noviembre.

Se aconseja llevar abrigo ligero o chaqueta de entretiempo, y paraguas a mano en todo el centro y sur del país.

🗾 Conclusión

Japón vive hoy una jornada típicamente otoñal:

Nieve temprana en el norte,

lluvias persistentes en el sur,

descenso generalizado de temperaturas.

Un martes gris, húmedo y fresco, preludio de un cambio de estación más notorio en los próximos días.

