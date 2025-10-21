[tenki yohō] Invierno tardío pero intenso

Noticias Nippon

Invierno tardío pero intenso

Japón afrontará un invierno de extremos: otoño prolongado, frío repentino y riesgo de nieve intensa

21 de octubre

La Agencia Meteorológica de Japón publicó su pronóstico trimestral (noviembre 2025 – enero 2026) con un mensaje claro: aunque noviembre mantendrá un ambiente inusualmente cálido, el país debe prepararse para un regreso abrupto del frío a partir de diciembre. Los expertos advierten sobre “cambios bruscos de temperatura” que podrían aumentar los riesgos para la salud y el transporte.

 

🌤️ Noviembre cálido: un otoño que se resiste a irse

Según el informe, las temperaturas de noviembre serán superiores a la media en casi todo el archipiélago, desde Hokkaidō hasta Kyūshū.

El avance estacional hacia el invierno se prevé más lento de lo habitual, prolongando la sensación otoñal. En regiones como Kanto y Kansai, las máximas podrían superar los 20 °C en varios días, mientras que en Okinawa continuarán los episodios de calor y humedad.

Sin embargo, este “otoño extendido” traerá también variaciones diurnas marcadas, con mañanas frías y tardes cálidas, un patrón que favorece los resfriados y complica la gestión energética de hogares y oficinas.

 

🧊 Diciembre y enero: el retorno del invierno japonés

A partir de diciembre, la tendencia se revertirá. La Agencia Meteorológica de Japón prevé temperaturas cercanas o por debajo del promedio estacional, con frecuentes irrupciones de aire frío siberiano. Estas podrían generar nevadas significativas en el litoral del mar de Japón, especialmente en Hokuriku, Tōhoku y Hokkaidō.

El director del Centro de Información sobre Fenómenos Meteorológicos Extremos, Yoshinori Oikawa, explicó:

“Aunque el inicio del invierno será tardío, el frío llegará con fuerza. Es posible que se produzcan olas de aire polar intensas y acumulaciones de nieve considerables en el norte y oeste del país.”

 

⚠️ Riesgos y recomendaciones

La agencia exhortó a la población a prepararse con anticipación para el invierno, revisando los sistemas de calefacción, el aislamiento de viviendas y las medidas contra nevadas.

También se recomienda vigilar los cambios bruscos de temperatura, que pueden afectar la salud cardiovascular y respiratoria, especialmente en personas mayores.

 

🧭 Claves del pronóstico (noviembre 2025 – enero 2026)

Mes Tendencia térmica Fenómenos destacados
Noviembre Más cálido de lo normal Otoño prolongado, noches suaves
Diciembre Cercano al promedio Primeras irrupciones frías, nieve en zonas del mar de Japón
Enero Frío invernal típico Posibles olas de frío y grandes nevadas

 

🧣 Conclusión

Japón se encamina hacia un invierno tardío pero contundente. El contraste entre el calor otoñal y el frío repentino pondrá a prueba tanto al sistema energético como a la salud pública. La 気象庁 insiste: “Más que la temperatura absoluta, lo que importa este año será la velocidad del cambio.”

