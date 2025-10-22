[gaikō] Trump regresa a Japón

Mandatario estadounidense sostendrá cumbre con la primera ministra Takaichi

📍Tōkyō | 22 de octubre

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, realizará una visita oficial de tres días a Japón a partir del lunes, en lo que será su primer encuentro cara a cara con la recién elegida primera ministra Takaichi Sanae

La visita marca el retorno de Trump al archipiélago tras casi seis años, y busca reforzar la alianza bilateral en un contexto de crecientes tensiones geopolíticas en Asia.

El jefe de gabinete japonés, Kihara Minoru, confirmó que Trump también se reunirá con el emperador Naruhito, calificando el viaje como “una oportunidad sumamente significativa para fortalecer la alianza Japón-EE.UU.”.

Durante su estancia, el presidente estadounidense también visitará una base naval en Yokosuka, donde se espera que reafirme la cooperación militar frente al avance estratégico de China en el mar de la China Oriental y Meridional.

Diplomacia de poder y desafíos regionales

Fuentes cercanas al Ejecutivo japonés señalaron que Takaichi buscará el respaldo de Washington para responder a las actividades militares chinas y a las amenazas nucleares y misilísticas de Corea del Norte.

Además, planea insistir en la resolución del caso de los ciudadanos japoneses secuestrados por Pyongyang en los años 70 y 80, un tema profundamente simbólico para la opinión pública nipona.

El viaje de Trump también servirá para revisar el acuerdo comercial bilateral alcanzado en julio, que redujo los aranceles estadounidenses sobre automóviles japoneses al 15 %.

El ministro de Exteriores, Motegi Toshimitsu, confirmó que supervisará la aplicación del pacto, subrayando la importancia de “una cooperación económica que garantice la seguridad mutua”.

Un reencuentro con eco del “Abe-Trump”

Takaichi, conocida por su postura conservadora y firme en materia de seguridad, es considerada heredera del legado político del fallecido Abe Shinzo, quien cultivó una estrecha relación con Trump durante su primer mandato.

El encuentro podría reavivar el estilo de diplomacia personal que caracterizó la era Abe-Trump, con un énfasis en el concepto de un “Indo-Pacífico libre y abierto” y la presión sobre Tokio para aumentar su gasto en defensa.

Tras su paso por Japón, Trump participará en la cumbre de APEC en Corea del Sur, donde podría reunirse con el presidente chino Xi Jinping, delineando así un nuevo tablero estratégico para el equilibrio de poder en Asia.



