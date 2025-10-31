[takaichi shūshō] orden sin xenofobia

Takaichi endurece la política hacia extranjeros: “Firmeza sin xenofobia”, promete la primera ministra

📍Tōkyō | 31 de octubre

El archipiélago despierta con un anuncio que marca un antes y un después.

La primera ministra Takaichi Sanae, firme en su estilo de liderazgo, ha decidido convocar el 4 de noviembre la primera reunión ministerial sobre política de extranjeros de su administración.

No será una reunión más: busca endurecer las normas sobre la adquisición de tierras por parte de extranjeros y fortalecer el control del Estado sobre la convivencia multicultural.

Junto a ella estarán el jefe de gabinete Minoru Kihara y la ministra Onoda Kimi, quien asume un papel clave como encargada de la nueva cartera de Convivencia con los Extranjeros (外国人共生担当). Ambos serán los brazos ejecutores de un plan que combina seguridad nacional, soberanía y regulación migratoria.

⚖️ De la inclusión a la vigilancia

En su discurso ante la Dieta, Takaichi ya había trazado una línea clara:

“Nos mantendremos firmes ante las violaciones de ley, pero no caeremos en el rechazo xenófobo”.

Sin embargo, sus palabras ahora cobran otro peso.

El nuevo consejo interministerial —que reemplazará al de la era Ishiba— pondrá el foco en prevenir abusos del sistema migratorio y supervisar más de cerca la presencia de capital extranjero en áreas sensibles, especialmente zonas rurales y estratégicas.

El acuerdo con el partido Nippon Ishin no Kai promete aún más: una ley para regular la compra de terrenos por extranjeros será presentada en el Parlamento el próximo año.

🗣️ Reacciones y temores en la oposición

Mientras tanto, la oposición levanta la voz.

Desde el Partido Democrático Constitucional (CDP) y otros bloques minoritarios, las críticas apuntan a un riesgo latente:

“¿Hasta qué punto estas medidas protegen la seguridad y no fomentan la exclusión?”

Temen que el discurso de “orden” se convierta en una retórica de desconfianza hacia los extranjeros, y advierten que seguirán el debate en la Dieta “con lupa”.

En redes sociales, las opiniones se dividen entre quienes piden “proteger el país” y quienes defienden “la diversidad que ya forma parte de Japón”.

🌏 Contexto social y económico

Japón enfrenta una paradoja difícil:

Por un lado, una crisis de mano de obra sin precedentes que obliga a abrir las puertas a más trabajadores extranjeros;

Por otro, un creciente sentimiento de inseguridad y desconfianza hacia ellos.

La estrategia de Takaichi refleja un equilibrio delicado entre control y convivencia, entre identidad nacional y realidad global.

El país parece debatirse entre dos pulsos: el del Japón que necesita abrirse para sobrevivir y el del Japón que teme perder su esencia.

