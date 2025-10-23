[yoronchōsa] Alto respaldo inicial a Takaichi

La sociedad japonesa celebra un hito histórico con cautela política

📍Tōkyō | 23 de octubre

En un contexto político marcado por el desgaste del anterior gobierno de Shigeru Ishiba, el arranque del gabinete de Takaichi Sanae ha irrumpido con fuerza.

Según una encuesta de emergencia realizada por Kyodo News los días 21 y 22 de octubre, tras la formación del nuevo Ejecutivo, la tasa de apoyo alcanza el 64.4%, superando holgadamente los niveles de debut de los anteriores gobiernos: Ishiba (50.7%) y Kishida (55.7%).

Este resultado refleja una ola de esperanza moderada entre la ciudadanía japonesa, especialmente ante el simbolismo de contar por primera vez con una mujer al frente del país.

Un 76.5% de los encuestados —sumando quienes “en cierto modo lo celebran”— considera que su llegada favorecerá la promoción de la mujer en la sociedad y en la política.

⚖️ La polémica de los nombramientos

No todo ha sido respaldo incondicional.

El 70.2% de los encuestados consideró “inapropiado” el nombramiento de Hagiuda Koichi como vice secretario general del PLD, debido a su vínculo con el escándalo de dinero oculto en las facciones del partido y la acusación simplificada contra un exsecretario suyo.

Esta decisión ha abierto un flanco de críticas hacia el gabinete, interpretado por algunos analistas como un gesto de continuidad con las viejas estructuras del poder conservador.

🤝 Nueva alianza política y realineamiento de fuerzas

La encuesta también midió la recepción pública del nuevo eje político entre el Partido Liberal Democrático (PLD) y Nippon Ishin no Kai, que el 64.4% de los ciudadanos valoró como “positiva”.

Por el contrario, la salida del Kōmeitō del gobierno fue aprobada por el 66.2%, interpretándose como una “necesaria redefinición de alianzas” dentro del espectro conservador.

El mensaje social es claro: los votantes desean renovación, pero con estabilidad.

💼 Motivos de apoyo: confianza y economía

Entre quienes respaldan al gabinete Takaichi, los principales argumentos fueron:

“Confianza en la primera ministra” (26.6%), reflejando su imagen de firmeza y transparencia.

“Expectativas sobre su política económica” (22.5%), centrada en la recuperación salarial, la contención de precios y la independencia energética.

La tasa de rechazo (23.2%) se mantiene baja, lo que contrasta con los niveles de desaprobación del gabinete Ishiba (51.4% en septiembre).

☎️ Metodología del sondeo

La encuesta incluyó 1,053 respuestas válidas:

426 desde líneas fijas,

627 desde teléfonos móviles,

y se llevó a cabo entre el 21 y 22 de octubre, inmediatamente después de la conformación del nuevo gabinete.

🧭 Interpretación política: un “efecto Takaichi” en ascenso

El llamado “efecto Takaichi” parece haber revitalizado la imagen del PLD, tras meses de escándalos y divisiones internas.

No obstante, los desafíos estructurales —como la transparencia política, la gestión migratoria y la presión inflacionaria— pondrán a prueba si este apoyo inicial se convierte en confianza duradera o se disipa como las efímeras “lunas de miel” de gobiernos anteriores.



©NoticiasNippon