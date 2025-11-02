[yoronchōsa] Takaichi Sanae arranca con fuerza

82% de apoyo popular a la primera mujer que asume la jefatura de gobierno nipón

📍Tōkyō, 2 de noviembre

El gobierno de Sanae Takaichi ha comenzado con un respaldo ciudadano inusualmente fuerte.

Según la encuesta nacional de JNN, su índice de apoyo alcanzó el 82.0%, situándose solo por detrás del récord del gabinete de Junichiro Koizumi (88.0%) desde el año 2001.

En contraste, el gabinete de Ishiba Shigeru, su predecesor inmediato, había caído al 43.7%, lo que supone una subida de 38.3 puntos porcentuales en apenas un mes.

El porcentaje de quienes no apoyan el nuevo gabinete descendió drásticamente a 14.3%, casi 40 puntos menos que antes del relevo de poder.

🔹 Evaluaciones ciudadanas del nuevo rumbo político

Economía :

El 58% de los encuestados considera que “la economía mejorará” bajo el liderazgo de Takaichi, mientras que el 23% opina lo contrario.

Su promesa de aplicar una “política fiscal activa y responsable” —con inversión estratégica del gasto público— parece haber calado entre los votantes.

El 83% de los japoneses aprueba la primera ronda de diplomacia de la nueva primera ministra, que incluyó su encuentro con el presidente estadounidense Donald Trump.

Solo un 9% dijo no valorar positivamente la gestión internacional de estos primeros días.

Takaichi anunció que Japón alcanzará este mismo año el objetivo de elevar el gasto en defensa al 2% del PIB, dos años antes de lo previsto.

La medida cuenta con el apoyo del 56% de los encuestados, mientras que 33% expresó su rechazo.

La propuesta de flexibilizar los límites de jornada laboral, impulsada por el ministro de Trabajo Ueno, cuenta con el respaldo del 64% de los ciudadanos y el rechazo del 24%.

La alianza entre el Partido Liberal Democrático (PLD) y Nippon Ishin no Kai recibe una aprobación del 52%, frente a un 29% que no la respalda.

Además, 48% cree que deberían aprobar dentro del año el proyecto de reducción del número de diputados en un 10%.

💴 Prioridades sociales: inflación y vida cotidiana

Ante la pregunta sobre las medidas más esperadas contra el aumento del costo de vida:

Eliminar el impuesto al consumo sobre los alimentos básicos fue la opción más apoyada. Reducir las cotizaciones sociales para los trabajadores activos ocupó el segundo lugar.

🧩 Metodología del sondeo JNN

Fechas: 1 y 2 de noviembre de 2025

Muestra: 2,607 personas (18 años o más)

Respuestas válidas: 1,013 (38.9%)

Método: entrevistas telefónicas directas mediante el sistema RDD (Random Digit Dialing), en líneas fijas y móviles.

JNN aclara que no usa encuestas automáticas ni en línea, para evitar sesgos de participación voluntaria.

