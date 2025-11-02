[yoronchōsa] Takaichi Sanae arranca con fuerza

Noticias Nippon

82% de apoyo popular a la primera mujer que asume la jefatura de gobierno nipón

 

📍Tōkyō, 2 de noviembre

El gobierno de Sanae Takaichi ha comenzado con un respaldo ciudadano inusualmente fuerte.

Según la encuesta nacional de JNN, su índice de apoyo alcanzó el 82.0%, situándose solo por detrás del récord del gabinete de Junichiro Koizumi (88.0%) desde el año 2001.

En contraste, el gabinete de Ishiba Shigeru, su predecesor inmediato, había caído al 43.7%, lo que supone una subida de 38.3 puntos porcentuales en apenas un mes.

El porcentaje de quienes no apoyan el nuevo gabinete descendió drásticamente a 14.3%, casi 40 puntos menos que antes del relevo de poder.

 

 

🔹 Evaluaciones ciudadanas del nuevo rumbo político

  • Economía:
    El 58% de los encuestados considera que “la economía mejorará” bajo el liderazgo de Takaichi, mientras que el 23% opina lo contrario.
    Su promesa de aplicar una “política fiscal activa y responsable” —con inversión estratégica del gasto público— parece haber calado entre los votantes.
  • Política exterior:
    El 83% de los japoneses aprueba la primera ronda de diplomacia de la nueva primera ministra, que incluyó su encuentro con el presidente estadounidense Donald Trump.
    Solo un 9% dijo no valorar positivamente la gestión internacional de estos primeros días.
  • Defensa nacional:
    Takaichi anunció que Japón alcanzará este mismo año el objetivo de elevar el gasto en defensa al 2% del PIB, dos años antes de lo previsto.
    La medida cuenta con el apoyo del 56% de los encuestados, mientras que 33% expresó su rechazo.
  • Reforma laboral:
    La propuesta de flexibilizar los límites de jornada laboral, impulsada por el ministro de Trabajo Ueno, cuenta con el respaldo del 64% de los ciudadanos y el rechazo del 24%.
  • Coalición LDP–Ishin:
    La alianza entre el Partido Liberal Democrático (PLD) y Nippon Ishin no Kai recibe una aprobación del 52%, frente a un 29% que no la respalda.
    Además, 48% cree que deberían aprobar dentro del año el proyecto de reducción del número de diputados en un 10%.

 

💴 Prioridades sociales: inflación y vida cotidiana

Ante la pregunta sobre las medidas más esperadas contra el aumento del costo de vida:

  1. Eliminar el impuesto al consumo sobre los alimentos básicos fue la opción más apoyada.
  2. Reducir las cotizaciones sociales para los trabajadores activos ocupó el segundo lugar.

 

🧩 Metodología del sondeo JNN

  • Fechas: 1 y 2 de noviembre de 2025
  • Muestra: 2,607 personas (18 años o más)
  • Respuestas válidas: 1,013 (38.9%)
  • Método: entrevistas telefónicas directas mediante el sistema RDD (Random Digit Dialing), en líneas fijas y móviles.
    JNN aclara que no usa encuestas automáticas ni en línea, para evitar sesgos de participación voluntaria.

