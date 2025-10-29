[amazon] De la eficiencia a la exclusión

Amazon marca un antes y un después: el empleo humano cede terreno frente a la inteligencia artificial

📍Seattle | 29 de octubre

El gigante tecnológico Amazon anunció un recorte de 14.000 empleados en todo el mundo, marcando el inicio de una reestructuración que podría alcanzar hasta 30.000 despidos en los próximos meses.

La medida, descrita por la compañía como “inevitable ante la revolución de la inteligencia artificial”, representa la ola de despidos más grande desde 2022 y refleja cómo el auge de la automatización está transformando la fuerza laboral global.

💡 Transformación bajo la inteligencia artificial

En un mensaje interno revelado el 28 de octubre, altos ejecutivos de Amazon señalaron que “el mundo está cambiando más rápido que nunca” y que la IA generativa está produciendo una disrupción comparable a la del surgimiento de Internet.

El comunicado enfatiza que para “responder con agilidad a los clientes” y mantener competitividad, la empresa debe “adelgazar su estructura organizativa”.

Este recorte afectará principalmente a departamentos administrativos y de recursos humanos, equivalentes a cerca del 10 % de las posiciones de gestión, según fuentes citadas por The Wall Street Journal.

🏢 Una reestructuración sin precedentes desde 2022

Entre 2022 y 2023, Amazon ya había eliminado 27.000 puestos de trabajo, principalmente en las divisiones de Alexa, ventas minoristas y logística.

Sin embargo, los analistas señalan que esta nueva ronda supera ampliamente los ajustes anteriores y podría marcar el inicio de una reorganización más amplia dentro del sector tecnológico estadounidense, donde la competencia por integrar la IA en cada proceso es cada vez más feroz.

🧠 El mensaje de Andy Jassy: “La IA cambiará cómo trabajamos”

El propio Andy Jassy, director ejecutivo de Amazon, había adelantado en junio que la expansión de la inteligencia artificial generaría una “reducción natural de personal” a medida que las tareas repetitivas se automatizan.

Jassy subrayó que la IA “no solo transformará los productos, sino también la estructura del empleo dentro de la empresa”, un mensaje que ahora cobra fuerza con el anuncio oficial.

🌍 Impacto global y reacción del sector

Los despidos afectarán principalmente a Norteamérica y Europa, pero se espera que también repercutan en centros de servicios en Asia.

La noticia ha encendido las alarmas en otras grandes tecnológicas, como Google y Meta, que evalúan nuevas estrategias de eficiencia ante la presión de la IA.

Economistas advierten que este tipo de recortes podría acentuar la brecha laboral entre trabajadores calificados en IA y aquellos cuyas funciones son fácilmente reemplazables.

©NoticiasNippon