[mayaku torihiki]  condena ejemplar e histórica

Operación audaz y organizada: tribunal desmonta la coartada de los acusados canadienses

📍Chiba | 14 de noviembre

El Tribunal de Distrito de Chiba dictó e una de las sentencias más contundentes del año en materia de narcotráfico internacional.

Dos hombres de nacionalidad canadiense fueron condenados a 15 años de prisión y a una multa de 7 millones de yenes, tras ser hallados culpables de introducir más de 37 kilos de metanfetamina (覚醒剤) escondidos en dos maletas en el Aeropuerto de Narita.

El caso fue juzgado bajo el sistema de saiban-in (裁判員裁判), donde ciudadanos participan junto a jueces profesionales. Según la sentencia del juez Fukano Eiichi, los acusados habían sido contactados por medio de redes sociales y aceptaron actuar como “correos” a cambio de una fuerte suma de dinero.

El tribunal describió la operación como “una conducta organizada, astuta y extremadamente audaz”, subrayando la peligrosidad del cargamento, valorado en millones de yenes en el mercado ilícito.

Los acusados alegaron durante el juicio que creían transportar “cuadros” o “obras de arte”. Sin embargo, el tribunal descartó esa versión, considerando inconsistencias en sus declaraciones y el hecho de que aceptaron el encargo pese al evidente riesgo. Para los jueces, quedó clara la “posibilidad reconocida” de que se tratara de sustancias ilegales, lo que demuestra un dolo eventual en su participación.

La fiscalía había solicitado penas de 18 años de prisión y multas de 9 millones de yenes. Aunque la sentencia final fue ligeramente menor, mantiene un tono severo acorde con la política penal japonesa contra los crímenes de narcotráfico.

⚖️ Marco legal

1. Ley de Control de Estupefacientes (覚醒剤取締法)

Bajo esta ley se castiga:

Importación o exportación de metanfetamina sin autorización.

Posesión con fines de tráfico.

Las penas pueden alcanzar hasta cadena perpetua en casos de gran volumen o participación organizada.

2. Ley de Aduanas (関税法)

Penaliza el ingreso de mercancías prohibidas mediante ocultamiento o engaño.

Pena: prisión y/o multas elevadas.

Se aplica cuando la droga se introduce ocultándola en equipaje, como en este caso.

3. Ley Penal (刑法) — Participación en crimen organizado

Cuando hay coordinación transnacional, remuneración económica y roles asignados, los tribunales suelen agravar la pena por la naturaleza organizada y lucrativa de la actividad.

4. Sistema de jurados ciudadanos (裁判員制度)

Casos graves de narcotráfico como este se juzgan con participación de ciudadanos, dando mayor legitimidad social y severidad en los fallos.

