[shinjū]  «Pensé que moriríamos juntos»

Un hotel, dos cuchillos y una promesa de amor que acabó en tragedia

📍Tōkyō | 30 de octubre

En la mañana del 29 de octubre, agentes de la Policía de Funabashi (prefectura de Chiba) trasladaron bajo custodia a una mujer japonesa de 32 años, identificada como Asaka Mami (浅香真美), sospechosa de asesinato.

De acuerdo con la investigación, el pasado 5 de octubre, en un hotel de la ciudad de Funabashi, Asaka habría apuñalado con un cuchillo a su pareja sentimental, un joven nepalés de 21 años, causándole la muerte.

La mujer fue quien llamó al número de emergencias tras el ataque. Cuando los bomberos llegaron, encontraron al joven tendido boca abajo, cubierto de sangre cerca de la puerta, mientras la sospechosa se encontraba aún en el interior del cuarto.

🕵️‍♀️ Contexto previo

Las pesquisas revelaron que Asaka ya había sido arrestada días antes por robo, luego de hurtar dos cuchillos en una tienda de descuentos de Chiba. Según el reporte policial, declaró entonces:

“Pensaba morir con mi novio, y si íbamos a morir, no importaba si los robaba.”

Pese a esa declaración inicial, durante el proceso judicial negó los cargos (“es un error”), aunque después decidió guardar silencio.

⚖️ Marco legal y penal

El caso está tipificado bajo el Artículo 199 del Código Penal japonés (殺人罪, asesinato), que prevé pena de prisión perpetua o pena de muerte si se confirma la intencionalidad del acto.

Adicionalmente, enfrenta cargos por violación al Artículo 235 (窃盗罪, hurto), con una pena adicional que puede alcanzar hasta 10 años de prisión.

La Fiscalía de Chiba evalúa presentar cargos formales en las próximas semanas, considerando el vínculo afectivo entre víctima y agresora, así como la posible premeditación evidenciada en la compra ilícita de las armas.

🧠 Lectura social y psicológica

Este caso ha abierto nuevamente el debate en Japón sobre la soledad emocional, la codependencia y los “pactos suicidas amorosos” (心中 shinjū), una figura tristemente conocida en la cultura japonesa.

En este contexto, especialistas en salud mental subrayan la urgencia de fortalecer los sistemas de apoyo psicológico para mujeres jóvenes en relaciones inestables o violentas.

©NoticiasNippon