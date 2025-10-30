[omocha kenjū] Lo que parecía un juguete… podía matar

De juguete a letales: el vacío legal que alarma a la policía japonesa

📍Tōkyō | 30 de octubre

La Policía Metropolitana de Tokio efectuó el primer arresto en su historia por posesión de un “arma de juguete” con capacidad real de disparo.

El detenido es Ehara Osamu, de 60 años, residente en la ciudad de Sodegaura (Chiba). Según las autoridades, el hombre tenía en su vivienda dos pistolas de apariencia lúdica pero con poder letal, capaces de disparar balas reales, en aparente violación de la Ley japonesa de Control de Armas de Fuego y Espadas (銃刀法, Jūtōhō).

La investigación se inició a partir de una operación de ciberpatrullaje, que detectó la venta en línea de modelos sospechosos publicados por el acusado.

Una orden de registro permitió el hallazgo de unas 30 armas tipo “model gun”, de las cuales dos fueron certificadas como armas de fuego funcionales tras peritaje. Ehara reconoció los hechos, admitiendo que “temía que fueran ilegales, pero no estaba seguro”.

⚖️ Marco legal

La Ley de Control de Armas de Fuego y Espadas (銃砲刀剣類所持等取締法) prohíbe en Japón no solo la fabricación y posesión de armas reales, sino también la de objetos capaces de ser modificados para disparar proyectiles con poder letal, incluso si son vendidos como juguetes o réplicas.

De acuerdo con la Agencia Nacional de Policía, la posesión, importación o venta de estas “pistolas de juguete” con características de arma real constituye delito de posesión ilegal de armas de fuego, penado con hasta 10 años de prisión o multas que pueden superar los 3 millones de yenes.

Además, las autoridades advirtieron que estas armas ilegales —todas de fabricación china— han proliferado en ferias, tiendas en línea y máquinas de juego tipo “UFO catcher”.

Se calcula que unas 16.800 unidades fueron distribuidas en todo el país, de las cuales solo 4.600 han sido recuperadas. El plazo para entregarlas voluntariamente vence el 31 de diciembre de 2025.

📊 Contexto nacional

Entre enero y septiembre de este año, la policía japonesa ha confiscado más de 400 armas ilegales, superando ya el total del año 2024. De esas, 156 eran “armas de juguete” con capacidad real de fuego.

La Agencia Nacional de Policía intensifica las inspecciones y urge a la población a entregar cualquier objeto sospechoso en la comisaría más cercana.

