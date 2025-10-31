[gaikō] nueva aurora diplomática entre Tokio y Seúl

Relaciones estables y orientadas al futuro”: Tokio y Seúl revitalizan la diplomacia de lanzadera

📍 Corea del Sur, 31 de octubre

En un encuentro celebrado en un momento de alta tensión geopolítica en Asia oriental, la primera ministra Takaichi Sanae y el presidente surcoreano Lee Jae-myung reafirmaron su compromiso de profundizar las relaciones bilaterales y fortalecer la cooperación trilateral con Estados Unidos, elemento clave para la estabilidad regional ante los desafíos de seguridad y tecnológicos en el Indo-Pacífico.

Ambos líderes coincidieron en que, dadas las circunstancias estratégicas actuales —marcadas por el auge militar de China, las provocaciones de Corea del Norte y la competencia tecnológica global—, la coordinación Japón-Corea del Sur-EE. UU. se ha vuelto “más importante que nunca”.

🕊️ Diplomacia y visión compartida

Durante la reunión, los mandatarios acordaron desarrollar las relaciones bilaterales de manera “futura y estable”, cimentadas en la base de cooperación construida en los últimos años.

En este marco, ambos gobiernos se comprometieron a mantener una comunicación estrecha y constante, aprovechando los mecanismos del llamado “shuttle diplomacy” (シャトル外交), es decir, el intercambio directo y periódico de visitas oficiales de alto nivel.

La estrategia busca evitar retrocesos históricos o tensiones comerciales, fortaleciendo en su lugar la confianza política y la coordinación en temas globales como energía, semiconductores y seguridad marítima.

🌏 Perspectiva regional

Este acercamiento diplomático simboliza una nueva etapa en las relaciones Japón-Corea, que hasta hace pocos años atravesaban un clima de fricciones por asuntos históricos y comerciales.

Hoy, ante un entorno de incertidumbre regional, Tokio y Seúl parecen decididos a construir un eje de estabilidad y cooperación pragmática, con la mirada puesta en un Asia del noreste más interconectada y resiliente.

