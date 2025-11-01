Noticias Nippon

[gaikō] Takaichi rompió el protocolo

Un gesto que habló más que mil palabras: la cercanía entre Takaichi y Boric en APEC

📍Seúl, 1 de noviembre

En la antesala de la sesión de clausura del Foro Económico Asia-Pacífico (APEC), un momento inesperado captó la atención de los asistentes y fotógrafos.

La primera ministra japonesa Takaichi Sanae, conocida por su firmeza política y su estilo reservado, se acercó al presidente chileno Gabriel Boric y, en un gesto de espontánea cercanía, cruzó un brazo sobre sus hombros para conversar con él afablemente.

El intercambio, breve pero simbólico, contrastó con la sobriedad habitual de las interacciones diplomáticas japonesas.

Observadores señalaron que el gesto reflejó un tono humano y distendido dentro de una cumbre marcada por tensiones económicas y rivalidades estratégicas.

Para Takaichi, fue también una oportunidad de proyectar una imagen más accesible ante sus pares internacionales; para Boric, un signo de respeto y reconocimiento político dentro del escenario asiático.

En un foro donde cada gesto tiene peso diplomático, esta escena recordó que la empatía también puede ser una forma de estrategia.

 

