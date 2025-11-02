[gaikokujin kyojūsha]  pago anticipado del seguro médico nacional

Nuevas normas permitirán embargar bienes por impago del seguro de salud en Japón

📍Tōkyō | 2 de noviembre

El Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar (厚生労働省) de Japón notificó a los gobiernos locales que podrán solicitar el pago anticipado de las primas del Seguro Nacional de Salud (国民健康保険, kokumin kenko hoken) a los residentes extranjeros al momento de su inscripción.

La medida, que se prevé implementar desde abril de 2026, busca prevenir impagos y abusos en el uso de los servicios médicos públicos, tras detectarse un aumento de casos en los que las primas no se pagan o los afiliados abandonan el país dejando deudas.

Según la notificación emitida el pasado 29 de octubre, el sistema de pago anticipado aplicará a los hogares cuyo cabeza de familia no tenga registro de residencia en Japón al 1 de enero del año fiscal anterior, aunque se aclara que también podría incluir a japoneses en las mismas condiciones, para evitar discriminación por nacionalidad.

Cada municipio decidirá si adopta la medida. En caso de no pago dentro del plazo establecido, las autoridades podrán proceder al embargo de bienes bajo el esquema de Tainō shobun – “滞納処分” (sanción por morosidad).

El documento también contempla excepciones: hogares con múltiples miembros o cuotas muy altas, o aquellos que podrían generar reembolsos por mudanza durante el año, podrán quedar fuera del sistema anticipado por decisión del ayuntamiento.

En 2023, los extranjeros representaron el 4 % (97 000 personas) de los afiliados al kokumin hoken. Sin embargo, la tasa de pago entre ellos apenas alcanzó el 63 %, comparada con el 93 % del promedio nacional, según un sondeo ministerial en 150 municipios.

Esta medida se enmarca en una estrategia más amplia del gobierno japonés para reforzar los controles administrativos sobre residentes extranjeros, mejorar la sostenibilidad financiera del sistema sanitario y reducir los costos derivados de impagos médicos, un problema que algunas prefecturas consideran creciente ante el aumento de la movilidad internacional.

🧭 Análisis contextual

El anuncio se produce en medio de un debate político sobre el equilibrio entre integración social y equidad contributiva. Mientras algunos gobiernos locales apoyan el cobro anticipado como una herramienta de justicia fiscal, organizaciones civiles y grupos de abogados advierten que podría dificultar el acceso a la atención médica básica para extranjeros recién llegados o con bajos ingresos.

En paralelo, el Ministerio planea modernizar su sistema digital para reportar automáticamente a inmigración los casos de morosidad, una medida que podría vincular los historiales de pago del seguro con el estatus de residencia, generando inquietud entre asociaciones de residentes extranjeros.

