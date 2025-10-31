[yamato hōrudingusu]  escasez de personal hunden las utilidades

Entre pérdidas y promesas, Kuroneko mantiene su misión: entregar confianza

📍Tōkyō | 31 de octubre

Yamato Holdings (ヤマトホールディングス, HD), el gigante japonés de la logística y mensajería, informó que su balance consolidado del periodo abril–septiembre de 2025 registró una pérdida neta de 48 mil millones de yenes, marcando dos ejercicios consecutivos en números rojos.

Aunque la cifra mejora respecto a los 111 mil millones de yenes de pérdida del año anterior, el resultado quedó por debajo de las expectativas del mercado (que estimaban una pérdida menor, de 5.8 mil millones según QUICK Consensus).

El informe refleja un aumento de los ingresos pero una rentabilidad aún frágil:

Ingresos operativos (売上高) : 9067 mil millones de yenes, 8% más que el año anterior .

Pérdida operativa (営業損益) : 37 mil millones de yenes, menor que los 150 mil millones de yenes negativos de 2024.

Pérdida neta (最終損益): 48 mil millones de yenes (comparado con −111 mil millones en 2024).

💼 Causas principales del déficit

Yamato HD enfrenta presión creciente de costos laborales y honorarios de subcontratación en un contexto de fuerte escasez de mano de obra.

Aunque ha emprendido negociaciones de aumento de tarifas con clientes corporativos, los ajustes no alcanzaron para compensar el alza de los gastos de personal.

Además, la empresa invirtió de forma anticipada en la reconfiguración de centros de distribución y rutas, buscando mejorar su estructura de rentabilidad futura. Sin embargo, esas inversiones pesaron temporalmente en los beneficios del primer semestre fiscal.

📦 Perspectiva para el ejercicio 2026 (marzo 2026)

La compañía mantiene sin cambios su previsión anual, con un beneficio neto estimado en 240 mil millones de yenes, lo que implicaría una caída del 37% frente al año anterior.

El precio promedio por entrega (法人・個人宅配の平均単価) subiría 2% respecto al año previo, pero la empresa reconoce que la rentabilidad dependerá del impacto real de los recientes aumentos de tarifas.

Desde octubre de 2025, Yamato Transport —filial de Yamato HD— aumentó en promedio un 3.5% las tarifas del servicio «Takkyubin» (宅急便), el segundo ajuste en seis meses, con el objetivo de reforzar los márgenes ante los mayores costos operativos.

🧭 Análisis contextual

Yamato HD, símbolo del reparto doméstico japonés, atraviesa un momento de transformación estructural.

El desafío no solo radica en subir precios, sino en equilibrar automatización, retención de personal y satisfacción del cliente.

La presión inflacionaria y la competencia digital (Amazon Logistics, Rakuten Express, Sagawa, etc.) empujan a la empresa a redefinir su modelo de negocio, más enfocado en servicios premium y entregas sostenibles.

© NoticiasNippon