[nihon makudonarudo]   Adiós a las pajillas

Tres años de desarrollo para beber sin pajilla: la innovación ecológica de McDonald’s Japón

📍Tōkyō | 27 de octubre

McDonald’s Japón anunció este lunes que comenzará a reemplazar las tapas de sus bebidas frías por un nuevo modelo “sin pajilla” (ストローレスリッド) fabricado completamente con plástico reciclado (rPET).

El cambio, que se implementará progresivamente a partir del 19 de noviembre en unos 3,000 locales en todo el país, busca reducir el impacto ambiental sin sacrificar comodidad para los consumidores.

La compañía explicó que este nuevo diseño fue desarrollado durante más de tres años, priorizando tanto la facilidad para beber directamente del vaso como la seguridad en pedidos para llevar o de entrega a domicilio.

La tapa se abre fácilmente al presionar un área designada, pero evita fugas accidentales y está especialmente diseñada para que las bebidas carbonatadas no se derramen por la presión interna durante el transporte.

El portavoz de McDonald’s Japón declaró a la pre sa que la empresa continúa “buscando soluciones que equilibren la conveniencia del cliente y la reducción del impacto ambiental”, destacando que este avance fue posible gracias al uso de material reciclado 100% PET.

Algunos productos, sin embargo, seguirán usando pajillas: los Happy Set conservarán las pajillas flexibles, mientras que las bebidas especiales como McFizz y McFloat se seguirán sirviendo con spoon-straws.

Con esta medida, la cadena reafirma su compromiso con las metas de sostenibilidad que inició en 2022, en línea con la tendencia global de eliminar plásticos de un solo uso.



©NoticiasNippon