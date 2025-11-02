Entre pinceles y corazones: Japón honra la belleza de la escritura tradicional.

📍Tōkyō | 2 de noviembre

Cada 2 de noviembre, Japón celebra el 「書道の日」(Día del Shodō) y el 「習字の日」(Día del Shūji), jornadas dedicadas a redescubrir el valor de escribir a mano y la belleza del carácter japonés, tanto en sentido literal como espiritual.

El origen de la fecha proviene de un juego fonético: “11” y “02” se leen como “いいもじ” (ii moji), que significa “buenos caracteres”. Esta simbólica coincidencia resume el propósito de la conmemoración: fomentar el aprecio por la escritura y cultivar la armonía interior a través de ella.

El impulso proviene de la Fundación Japonesa para la Educación de la Caligrafía (日本習字教育財団), con sede en Chiyoda, Tokio, que desde su fundación en 1953 promueve el lema “Tadashī utsukushī ai no shūji” – 「正しい美しい愛の習字」 (correcta, bella y amorosa escritura).

Su visión sostiene que escribir bien es una forma de educación del alma, y que el trazo del pincel puede refinar tanto la técnica como la sensibilidad humana.

🧭 De la utilidad al arte

Aunque la escritura nació como una herramienta práctica, el tiempo la transformó en arte. El shodō (書道) —literalmente, “el camino de la escritura”— fue reconocido en China por la UNESCO como patrimonio cultural inmaterial en 2009, y en Japón se ha convertido en una vía de desarrollo personal.

Durante su aprendizaje, se fortalecen virtudes como la paciencia, la concentración y la pureza emocional, lo que en la tradición japonesa se conoce como renshū (練磨) y jōsō (情操): pulir la mente y sensibilizar el corazón.

En las escuelas, esta práctica adopta la forma del shosha (書写), una asignatura que enseña a los niños a escribir con equilibrio y ritmo. Con cada trazo, los estudiantes aprenden que la belleza no está solo en el resultado, sino también en la actitud con que se ejecuta.

🏯 70 años “uniendo generaciones”

En 2023, la Fundación celebró su 70.º aniversario bajo el lema 「つなぐ」(tsunagu, conectar): unir a los niños con sus maestros, a las generaciones con sus tradiciones, y al Japón moderno con su herencia cultural.

A través de exposiciones, publicaciones y cursos de correspondencia, la institución busca que la caligrafía no se pierda en la era digital, sino que florezca como puente entre el pasado y el futuro.

💬 Una tradición viva

En las escuelas y centros culturales de todo Japón, este 2 de noviembre se escuchan los sonidos característicos del papel washi y el roce del pincel húmedo sobre la tinta negra. En cada aula, un mismo mensaje resuena:

Hitomoji ni kokorowokomete「一文字に心を込めて」 — pon el corazón en cada carácter.



