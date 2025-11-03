[kinenbi]  Bunka no hi

Del Meiji al presente: una celebración espejo de la evolución cultural japonesa

📍Tōkyō | 3 de noviembre

Cada 3 de noviembre, Japón celebra el 「文化の日」 (Bunka no Hi, Día de la Cultura), una jornada dedicada a exaltar los valores de libertad, paz y desarrollo cultural, pilares del Japón moderno.

📜 El origen histórico: la Constitución de posguerra

La fecha conmemora el 3 de noviembre de 1946, día en que se promulgó la Constitución de Japón, símbolo del renacer democrático del país tras la Segunda Guerra Mundial.

El documento entró en vigor el 3 de mayo de 1947, que hoy se celebra como el “Día de la Constitución” (Kenpō Kinenbi).

👑 Raíces imperiales más antiguas

Antes de la guerra, el 3 de noviembre era el cumpleaños del Emperador Meiji, conocido como “天長節” (Tenchōsetsu) y más tarde “明治節” (Meijisetsu).

Aunque el actual “Bunka no Hi” se desvinculó oficialmente de esa conmemoración imperial, su espíritu de renovación y orgullo nacional perdura.

Incluso hoy, algunos sectores proponen restaurar el nombre “明治の日” (Día de Meiji) para rendir tributo a la era que modernizó Japón.

🏅 Ceremonias imperiales y reconocimientos culturales

Cada año, el Emperador otorga en el Palacio Imperial las Medallas de la Cultura (文化勲章) a personalidades destacadas en las artes, la ciencia y la educación.

Estos galardones representan uno de los más altos honores civiles del país.

🖼️ Museos, arte y espíritu ciudadano

Durante esta jornada, museos y galerías abren sus puertas gratuitamente, mientras el Nippon Budōkan acoge el Campeonato Nacional de Kendo, transmitido por NHK.

Paralelamente, la Agencia de Asuntos Culturales organiza el Festival de las Artes (芸術祭), donde se celebra la diversidad y creatividad japonesa.

☀️ Un cielo casi siempre despejado

Curiosamente, el 3 de noviembre es conocido como un día de cielo despejado: estadísticamente, uno de los más soleados del año en Japón.

Tal vez por eso, cada año el país entero parece respirar más luz, entre el eco de los tambores del Budōkan, las risas en los museos y las banderas que ondean con serenidad otoñal.

