[gaikokujin kyojūsha]    Reforma migratoria y social

Japón vinculará el estatus de residencia al pago de seguros sociales

📍Tōkyō | 3 de noviembre

El Gobierno de Japón anunció una de las reformas más estrictas de los últimos años en materia migratoria y social.

A partir de junio de 2027, los extranjeros que no paguen sus cotizaciones al Sistema Nacional de Pensiones (国民年金) o al Seguro Nacional de Salud (国民健康保険) no podrán renovar ni cambiar su estatus de residencia.

📊 Morosidad preocupante

Según datos del Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar (厚生労働省), la tasa de pago final de la pensión entre residentes extranjeros fue de apenas 49.7% en el último año fiscal.

En el caso del seguro de salud, un estudio que abarcó 150 municipios reveló que la tasa de cumplimiento promedio se situaba en 63% hasta diciembre de 2024.

🧩 Coordinación entre ministerios

Ante este panorama, el Gobierno central decidió actuar. En coordinación con la Agencia de Inmigración (出入国在留管理庁), se creará un sistema de información compartido que permitirá cruzar los datos de morosidad con los expedientes migratorios.

Así, quienes ignoren reiteradamente los requerimientos de pago serán considerados no aptos para mantener su residencia en Japón.

⏳ Calendario de implementación

El sistema entrará en funcionamiento en junio de 2027, precedido por una etapa de pruebas durante 2026.

La medida busca reducir la evasión de aportes en un contexto de envejecimiento poblacional y presión sobre los servicios públicos.

💰 Pago anticipado para nuevos residentes

De forma paralela, el Ministerio planea introducir una segunda política: a partir de abril de 2026, los gobiernos locales podrán exigir el pago anticipado de varios meses del seguro médico a quienes se registren como nuevos residentes.

Esto incluye tanto a extranjeros como a japoneses que regresen del extranjero, tras detectarse casos de personas que recibieron atención médica costosa y abandonaron el país sin pagar.

⚖️ Marco legal y contexto

Esta reforma se apoya en la Ley de Seguro Nacional de Salud (国民健康保険法) y en la Ley de Seguro Nacional de Pensiones (国民年金法), que obligan a todo residente con más de tres meses de estancia a afiliarse y contribuir a los sistemas públicos.

Hasta ahora, las autoridades locales solo podían suspender el uso de la tarjeta de seguro o notificar la deuda, pero no existía un vínculo directo con el estatus migratorio.

El nuevo esquema introduce una interconexión inédita entre las bases de datos del Ministerio de Salud y la Agencia de Inmigración, lo que plantea desafíos sobre la protección de datos personales y la equidad administrativa.

⚠️ Voces críticas y defensa oficial

Juristas y asociaciones civiles advierten que la medida podría afectar a trabajadores extranjeros con empleadores informales o a estudiantes con bajos ingresos.

El Gobierno, sin embargo, la justifica como un paso necesario hacia la “igualdad de obligaciones” entre nacionales y extranjeros, en línea con el principio de “convivencia social sostenible” (共生社会の実現) establecido en las reformas migratorias de 2019.

© NoticiasNippon