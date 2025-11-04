 [kinenbi]  Kakiage no hi

Crujiente y eterno: el kakiage, protagonista de la cocina otoñal japonesa

📍Tōkyō | 4 de noviembre

En Japón, el 4 de noviembre se celebra oficialmente el 「かき揚げの日」(Día del Kakiage), un homenaje al clásico acompañamiento de fideos que combina la sencillez popular con la elegancia de la cocina tradicional japonesa.

La fecha fue instaurada por la empresa Ajino Chinuyá Co., Ltd., con sede en Mitoyo, prefectura de Kagawa —una región profundamente ligada a la cultura del udon—, y reconocida por la Asociación Japonesa de Días Conmemorativos.

El motivo de elegir esta fecha no es casual: el 4 de noviembre se sitúa justo una semana antes del 「めんの日」(Día de los Fideos, 11 de noviembre), una relación simbólica que subraya la unión entre ambos elementos inseparables: el crujiente kakiage y los tazones humeantes de udon o soba.

“Queríamos un día para que la gente recordara la textura, el aroma y la calidez que transmite un kakiage recién hecho”, explicó un portavoz de la compañía, que distribuye productos de tempura congelada a todo el país, desde konbinis hasta restaurantes familiares.

🍤 Más que un simple acompañamiento

El kakiage es una variante de tempura elaborada al mezclar ingredientes como camarones, calamares, zanahoria o cebolla con una ligera capa de harina, para luego freírlos hasta obtener una textura crujiente por fuera y jugosa por dentro.

Su nombre proviene del verbo “kaki-ageru” (かき揚げる), que literalmente significa mezclar y freír.

En el periodo Edo, los primeros registros en el tratado 『守貞謾稿』(Morishada Mankō) describen que los puestos de soba ofrecían tempura de camarón —probablemente el origen del actual kakiage soba—.

Incluso, se dice que el último shōgun, Tokugawa Yoshinobu, solía degustar enormes kakiage servidos en porcelanas de lujo Nabeshima.

🥢 El símbolo del confort culinario japonés

Ya sea sobre un bol de arroz como kakiage-don, acompañando una sopa de soba o servido con un toque de sal marina, este plato representa la esencia del washoku, la cocina japonesa tradicional: simplicidad, armonía y respeto por los ingredientes.

En restaurantes, supermercados y comedores escolares, el Día del Kakiage se convierte en una excusa para redescubrir su encanto.

En redes sociales, usuarios comparten fotos de sus creaciones caseras bajo hashtags como #かき揚げの日 o #天ぷら愛, celebrando ese instante en que el sonido del aceite se mezcla con el aroma de hogar.

