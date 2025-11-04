[tenki yohō] Sol de otoño sobre Japón

Japón despierta bajo un cielo de otoño: calma general, lluvias intensas

📍Tōkyō | 4 de noviembre

Tras un feriado ventoso por el Día de la Cultura, este martes 4 de noviembre Japón vive un marcado contraste: mientras gran parte del país disfruta de un sol otoñal y temperaturas templadas, Okinawa se prepara para lluvias fuertes y posibles tormentas eléctricas.

El archipiélago, desde Kyūshū hasta Hokkaidō, permanece bajo la influencia de un sistema de alta presión que estabiliza el ambiente. El viento del norte, que ayer trajo el primer kogarashi ichigō (viento invernal), amainó, dejando un aire más sereno. Tokio, Sendai y Niigata gozan de cielos despejados y humedad baja, un respiro luego del frente frío del lunes.

🌧️ Okinawa bajo alerta por lluvias intensas

La excepción está en el sur: la humedad tropical y un frente estacionario provocan nubosidad densa sobre Naha (28 °C / 23 °C, prob. 70%). Hacia la tarde, las precipitaciones se intensificarán con riesgo de tormentas eléctricas y ráfagas fuertes. Las autoridades locales advierten de posibles deslizamientos y crecidas repentinas de ríos, especialmente en zonas montañosas y costeras.

🌡️ Contrastes térmicos y recomendaciones de abrigo

Hokkaidō: amaneció con mínimas bajo cero, como en Kushiro (-2 °C) y Sapporo (1 °C).

Tohoku y Kanto: Tokio registra 16 °C de máxima y 9 °C de mínima, con aire seco y luminoso.

Kinki y Chūgoku: Osaka y Hiroshima rondan los 19 °C, ideales para actividades al aire libre.

Kyūshū: Fukuoka, 21 °C / 10 °C, con un ambiente estable y soleado.

El contraste térmico entre la mañana y el mediodía supera los 10 °C en muchas regiones. Las mañanas son frías, los mediodías templados y las noches vuelven a enfriar. Se recomienda vestir en capas:

En Tokio y Nagoya, usar abrigo ligero o trinchera por la mañana.

En Sendai y Hokkaidō, abrigo grueso o de invierno para el amanecer y la noche.

En Okinawa, bastará con ropa ligera y una chaqueta impermeable.

🌇 Una jornada típicamente otoñal

El martes deja una estampa clásica del otoño japonés: calles alfombradas de hojas doradas, cafés con luz cálida y estudiantes regresando del colegio bajo un cielo claro. Solo el sur tropical rompe la armonía, recordando que Japón abarca desde el frío boreal hasta el clima subtropical.

