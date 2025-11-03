[tenki yohō] Tormentas y frío otoñal

Japón celebra el Día de la Cultura bajo cielos divididos entre sol y relámpagos
📍Tōkyō | 3 de noviembre
Este lunes festivo, Japón vive un contraste climático marcado entre el Pacífico soleado y el Japón del mar agitado.
Un sistema de baja presión avanza por el Mar de Japón, generando lluvias intensas, rayos y fuertes ráfagas especialmente en el norte y noroeste del país.
La Agencia Meteorológica de Japón advierte que el aire frío en altura está creando una atmósfera muy inestable —una antesala temprana del invierno.
⚡ Regiones bajo alerta: Tohoku y Hokuriku
Las prefecturas costeras de Tohoku (Sendai) y Hokuriku (Kanazawa, Niigata) enfrentan tormentas eléctricas y lluvias torrenciales, con acumulados que podrían superar los 100 mm en Niigata.
Se prevén inundaciones repentinas, deslizamientos de tierra y crecidas de ríos, así como la posible formación de tornados o ráfagas violentas.
En las zonas montañosas de Nagano y Niigata, la nieve hará su primera aparición de la temporada, por lo que se recomienda conducir con equipamiento invernal.
🌤️ Sol con riesgo de chubascos en el Pacífico
En contraste, la franja del Pacífico —incluyendo Tokio, Osaka, Nagoya y Hiroshima— disfruta de cielos despejados y temperaturas suaves, aunque con riesgo de lluvias breves durante la tarde.
Las máximas rondan los 18 a 19 °C, pero el viento del norte genera una sensación térmica más baja. Se aconseja llevar una chaqueta ligera y paraguas plegable.
🧣 Frío repentino: abrigo obligatorio
Las temperaturas descienden a niveles de mediados de noviembre, con apenas 9 °C en Sapporo, 13 °C en Niigata y 19 °C en Tokio.
La sensación térmica será más baja por los vientos del norte.
En el norte y centro del país, se recomienda usar abrigos que bloqueen el viento y bufandas, especialmente en Kanazawa y Niigata, donde la lluvia persistente aumentará la sensación de frío.
🚗 Recomendaciones de seguridad vial:
Las autoridades de tráfico recuerdan los 5 puntos clave para la conducción invernal, resumidos en el acrónimo ふゆとじこ:
- ふ（冬装備） — Preparar neumáticos y cadenas de invierno.
- ゆ（ゆっくり） — Conducir despacio y sin brusquedades.
- と（迂回） — Evitar rutas peligrosas o posponer viajes.
- じ（時間に余裕） — Salir con tiempo extra.
- こ（こまめに確認） — Verificar pronósticos y estado de las carreteras.
