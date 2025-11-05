[tenki yohō] Japón nuevamente dividido

De los ginkgos dorados a los paraguas azules: la postal climática de un país contrastante

📍Tōkyō | 5 de noviembre

Este miércoles, Japón amaneció bajo un mosaico de contrastes climáticos: mientras el norte disfruta de un cielo despejado y temperaturas agradables, el sur enfrenta lluvias persistentes y riesgo de fuertes precipitaciones.

El archipiélago se encuentra bajo la influencia de un sistema de alta presión sobre Honshū, aunque el aire húmedo procedente del Pacífico trae nubosidad y lluvias hacia el sur y suroeste del país.

☀️ Cielos despejados en el norte: calma otoñal y temperaturas suaves

En Hokkaidō y Tōhoku, el día transcurre con un sol otoñal templado, ideal para paseos y actividades al aire libre.

Sapporo (15 °C) y Sendai (17 °C) disfrutarán de temperaturas 2 a 3 grados por encima del promedio estacional, con una sensación térmica cercana a la de mediados de octubre. Solo en algunas zonas de Aomori se esperan nubes pasajeras y ligeras lloviznas.

En Hokuriku, especialmente en Kanazawa (20 °C) y Niigata (18 °C), el ambiente será fresco pero cómodo, con intervalos soleados tras un amanecer algo nublado.

🌥️ Centro del país: cielos cambiantes y nubosidad creciente

El Kantō, con Tokio alcanzando los 18 °C, vivirá un día variable: sol durante la mañana, seguido por un aumento de nubosidad hacia la tarde. Por la noche podrían registrarse lloviznas costeras, especialmente en Chiba y Kanagawa.

En el Tokai y Kansai (Nagoya 18 °C, Osaka 18 °C), las nubes dominarán gradualmente el cielo. Aunque la lluvia no será generalizada, podrían presentarse precipitaciones esporádicas en la península de Kii y zonas montañosas.

🌧️ Suroeste y Okinawa: lluvias con riesgo de tormentas

Desde Kyūshū hasta Shikoku, el panorama se torna gris y húmedo. En Hiroshima (21 °C) y Fukuoka (23 °C) las lluvias serán intermitentes, mientras que en Kōchi (22 °C) y Kagoshima (21 °C) se prevén chubascos más persistentes, con hasta un 60 % de probabilidad de precipitación.

El caso más delicado se da en Okinawa, donde Naha (25 °C) experimentará lluvias intensas y tormentas eléctricas debido a un frente activo. La Agencia Meteorológica de Japón advierte sobre posibles inundaciones y deslizamientos de tierra.

🌡️ Sensación térmica general y recomendaciones

Las temperaturas máximas reflejan una transición suave entre el otoño boreal y el clima subtropical del sur.

En el norte y centro: clima templado con mañanas frías y tardes agradables.

En el sur y las islas: ambiente cálido y húmedo.

Se recomienda abrigo ligero en la mañana y noche en el norte, y ropa impermeable o paraguas resistente en las regiones del Pacífico y Okinawa.



