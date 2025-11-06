[gaikokujin] Conducción sin licencia y fuga mortal

Homicidio culposo y fuga: arrestan a joven extranjero por accidente fatal en Aichi

📍Aichi | 6 de noviembre

En la madrugada del 2 de noviembre, un trágico accidente sacudió la tranquilidad de la ciudad de Nishio, prefectura de Aichi.

A las 3:40 a.m., un automóvil ligero conducido por un joven de nacionalidad brasileña sin licencia vigente invadió el carril contrario y colisionó de frente con un camión liviano.

El conductor de este último vehículo, Okubo Kimihiro (48 años), empresario de Gamagōri, falleció tras recibir un fuerte impacto en el pecho mientras se dirigía a su trabajo habitual de compra de pescado.

El sospechoso, identificado como Ichiki Sterari Thomas Yuki – イチキ・ステラリ・トーマス・ユキ (21), sin domicilio fijo ni empleo, abandonó el vehículo en el lugar y se dio a la fuga. Tres días después, se presentó voluntariamente en una comisaría y admitió los hechos, afirmando:

«Machigaiarimasen “間違いありません” (“No hay duda, lo hice”)».

El caso ha causado indignación y preocupación entre los residentes locales, quienes exigen un mayor control sobre los conductores sin licencia y los delitos de fuga en las carreteras de Japón.

⚖️ Marco legal

El caso podría implicar violaciones a varios artículos del Código Penal japonés (刑法) y la Ley de Tránsito (道路交通法):

Conducción sin licencia（無免許運転） Ley de Tránsito, Art. 64: Conducir sin licencia válida constituye un delito castigado con hasta 3 años de prisión o una multa de hasta 500,000 yenes. Homicidio culposo por negligencia en conducción de vehículo motorizado（自動車運転過失致死罪） Código Penal, Art. 208-2: Si la muerte fue resultado de una conducción imprudente o sin licencia, la pena puede llegar a hasta 7 años de prisión. Fuga del lugar del accidente (ひき逃げ) Ley de Tránsito, Art. 72: Abandonar la escena sin prestar auxilio a la víctima agrava la pena y puede conllevar hasta 10 años de prisión y revocación permanente del derecho a conducir.

Las autoridades investigan si hubo consumo de alcohol o sustancias y evalúan la cadena de responsabilidades, incluyendo la posible propiedad del vehículo usado.

©NoticiasNippon