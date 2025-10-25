[gaikokujin kyojūsha] El precio de la temeridad

Sin licencia, sin control, sin remordimiento: joven condenado por atropello mortal

📍Shiga | 25 de octubre

El Tribunal de Distrito de Ōtsu dictó una sentencia de 12 años de prisión contra un joven brasileño de 20 años, acusado de conducir sin licencia, ignorar una luz roja y huir tras provocar la muerte de un trabajador en la ciudad de Hikone (prefectura de Shiga).

El caso, que ha conmocionado a la opinión pública japonesa, fue juzgado bajo el sistema de Saiban’in saiban (裁判員裁判), es decir, con participación de ciudadanos como jurados.

El juez Hataguchi Yasunari subrayó la gravedad del comportamiento del acusado: “Conducía a 72 km/h, se saltó el semáforo en rojo y, momentos antes del impacto, incluso soltó las manos del volante para moverse al ritmo de la música. Fue una conducción imprudente, temeraria y carente de respeto por la vida humana”.

La víctima, un repartidor de periódicos de 69 años, circulaba en su motocicleta al amanecer del 30 de octubre de 2024, cuando fue embestido violentamente. El conductor huyó sin auxiliarlo, pese a la obligación legal de detenerse.

El acusado era menor de edad (19 años) en el momento del crimen, por lo que fue considerado tokutei shōnen (特定少年) una categoría del nuevo sistema juvenil japonés que permite revelar públicamente el nombre y juzgar con penas similares a las de un adulto en casos de especial gravedad.

⚖️ Marco legal y contexto judicial

Ley aplicable:

El acusado fue procesado por violación del Artículo 2, inciso 1, del Ley de Castigo para Conductores por Negligencia o Conducción Peligrosa (Jidōsha unten shobatsu-hō 自動車運転処罰法) bajo el delito de conducción peligrosa con resultado de muerte (危険運転致死罪) así como por huida del lugar del accidente (tōsōzai, 逃走罪) y conducción sin licencia (Mumenkyo unten, 無免許運転).

El acusado fue procesado por violación del Artículo 2, inciso 1, del bajo el delito de así como por y Penas previstas:

El delito principal puede acarrear hasta 20 años de prisión, y la huida agrava la pena al demostrar intención de evadir la responsabilidad penal.

El delito principal puede acarrear hasta 20 años de prisión, y la huida agrava la pena al demostrar intención de evadir la responsabilidad penal. Elemento agravante:

Aunque era técnicamente un menor, la conducta extremadamente temeraria y la falta de arrepentimiento justificaron una condena equiparable a la de un adulto, reflejando la tendencia judicial japonesa a endurecer las sanciones contra jóvenes que cometen delitos viales graves.

Aunque era técnicamente un menor, la conducta extremadamente temeraria y la falta de arrepentimiento justificaron una condena equiparable a la de un adulto, reflejando la tendencia judicial japonesa a endurecer las sanciones contra jóvenes que cometen delitos viales graves. Significado social:

Este caso reaviva el debate sobre la responsabilidad juvenil y la presencia de extranjeros en delitos de tránsito graves, en un momento en que Japón refuerza la educación vial y los controles de licencia entre comunidades extranjeras.

🧑‍⚖️ Tokutei shōnen

El nombre del condenado no fue revelado oficialmente por las autoridades japonesas ni por los medios locales, debido a que al momento del crimen (octubre de 2024) el acusado tenía 19 años, lo que lo convierte en un tokutei shōnen 「特定少年」una categoría legal bajo la Ley de Justicia Juvenil (少年法, Shōnen-hō).

⚖️ ¿Qué significa?

Desde la reforma de 2022, Japón permite hacer públicos algunos datos (como nacionalidad, edad o tipo de delito) de jóvenes entre 18 y 19 años acusados de crímenes graves, pero no su nombre completo.

Esto busca equilibrar dos principios:

La rendición de cuentas ante delitos graves. La posibilidad de reinserción social del joven.

Por eso, en las notas de prensa y documentos judiciales solo se indica:

Burajiru kokuseki no mushoku no otoko (20)「ブラジル国籍の無職の男（２０）」 – Hombre brasileño, desempleado, de 20 años.

En resumen:

🟥 El nombre del condenado no se ha hecho público —ni en la sentencia del Tribunal de Distrito de Ōtsu ni en los reportes de medios japoneses, porque legalmente sigue protegido bajo el marco del tokutei shōnen.



©NoticiasNippon