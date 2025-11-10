[taiho]  alerta de una mujer previno una tragedia

Arrestado en Fukuoka un joven armado tras aviso de su expareja

📍Fukuoka | 10 de octubre

La tranquilidad de un sábado al atardecer se vio alterada en el Aeon Mall de Fukutsu, cuando un joven de 20 años, residente de Kitakyūshū (barrio Yahatanishi) y de ocupación no declarada, fue arrestado en flagrancia por violar la Ley de Control de Armas y Espadas de Japón (銃刀法違反).

Según informó la policía prefectural de Fukuoka, el incidente ocurrió poco antes de las 17:30 horas, cuando el sospechoso ingresó a un local del centro comercial portando un cuchillo con una hoja de aproximadamente 20 centímetros y mango de madera.

La policía ya se encontraba en el lugar tras recibir una denuncia preventiva de una mujer que había mantenido una relación con el detenido, quien había alertado que “su exnovio podría presentarse en su lugar de trabajo y causar daño”.

Durante la vigilancia, los agentes detectaron una reserva telefónica hecha bajo un nombre falso, pero con el número del sospechoso, lo que permitió su identificación. Cuando el joven llegó a la hora prevista y fue abordado por los policías, sacó el arma, tras lo cual fue inmediatamente reducido y arrestado.

El detenido reconoció los hechos y declaró ante los agentes:

Hamono o motte ita koto wa machigainai「刃物を持っていたことは間違いない。」(“No hay duda de que portaba el cuchillo”).

Por ahora, las autoridades investigan su motivación y si existía intención de agresión hacia la mujer.

⚖️ Marco legal

El caso se enmarca en la Ley de Control de Armas de Fuego y Espadas (銃砲刀剣類所持等取締法), una de las más estrictas del mundo.

De acuerdo con esta norma:

Artículo 22 : prohíbe portar sin justificación válida cuchillos con hoja superior a 6 cm en lugares públicos.

Artículo 31 : establece sanciones de hasta 2 años de prisión o multas de hasta 300,000 yenes para quienes infrinjan dicha disposición.

En casos donde se sospeche intención de causar daño, la pena puede ser mayor bajo el Código Penal (刑法 第208条〜第222条), por intento de agresión o amenazas.

Además, el hecho de haber utilizado un alias en la reserva podría agravar la sospecha de premeditación.

🧭 Contexto social y policial

Este tipo de incidentes se enmarca en un aumento de casos de acoso o violencia en relaciones rotas, un fenómeno que preocupa a las autoridades locales.

La prefectura de Fukuoka ha registrado varios casos recientes donde la rápida comunicación de víctimas potenciales permitió evitar tragedias, destacando la eficacia de los sistemas de respuesta inmediata de la policía japonesa.

