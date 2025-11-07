[sagizai] La ética extraviada

Traición a la confianza pública: un servidor que olvidó su deber

📍Nara | 7 de noviembre

El Ayuntamiento de Ikoma, anunció la destitución disciplinaria de un funcionario municipal de 58 años adscrito al Departamento de Políticas de Derechos Humanos y Diversidad.

El empleado fue arrestado y posteriormente procesado por la policía local tras haber utilizado en varias ocasiones una tarjeta IC de transporte ajena —perteneciente a otra persona que la había extraviado— para realizar compras fraudulentas.

Durante la investigación interna, el funcionario admitió los hechos y reconoció los cargos presentados en su contra. Según las autoridades locales, usó la tarjeta no para transporte, sino como medio de pago electrónico en tiendas y máquinas expendedoras.

El alcalde Komurasaki Masashi calificó el incidente como “una conducta inaceptable para un servidor público”, y aseguró que el municipio se compromete a reforzar las medidas preventivas y restaurar la confianza ciudadana.

⚖️ Marco legal y administrativo

Delito imputado: fraude (“詐欺罪”, sagizai), tipificado en el Artículo 246 del Código Penal japonés , que castiga el engaño con el fin de obtener beneficios económicos.

Sanción penal posible: hasta 10 años de prisión .

Sanción administrativa: destitución disciplinaria (“懲戒免職”), la más severa dentro del régimen de empleados públicos según la Ley Local de Funcionarios Públicos (地方公務員法, Chihō Kōmuin Hō) , artículo 29.

Repercusiones institucionales: el hecho agrava la responsabilidad del municipio, pues el acusado formaba parte de la división encargada de promover la igualdad y la ética pública. El caso será revisado para fortalecer los mecanismos de control interno y transparencia.

©NoticiasNippon