[unyu] BicCamera se adueña del andén

Estación de Ikebukuro cambia su nombre oficial en la línea Yamanote

📍Tōkyō | 10 de noviembre

La línea Yamanote, uno de los símbolos del tránsito urbano de Tokio, amanecerá con una novedad insólita: el icónico letrero “池袋 (Ikebukuro)” pasará a leerse como “池袋（ビックカメラ前）”— Ikebukuro (Frente a BicCamera). La modificación, anunciada oficialmente por la cadena de electrónica BicCamera, coincide con la reinauguración de sus tres tiendas principales en el distrito, prevista para el 14 de noviembre.

La medida, aunque simbólica, refleja la estrecha relación entre la compañía y la estación: BicCamera nació y tiene su sede central en el área de Ikebukuro, y su pegajosa melodía —el famoso Bikkubikkubikkubikkukamera♪ (ビックビックビックビックカメラ♪)— suena cada día como tema de partida en los andenes de la Yamanote, incrustando su marca en la memoria auditiva de millones de pasajeros.

🚉 De tienda a punto de referencia urbano

BicCamera busca aprovechar este vínculo histórico para reforzar su identidad de “marca local de alcance nacional”. Con la actualización de sus tres sedes —la tienda principal, la de P-kan y la de Ikebukuro East Exit—, la empresa pretende convertir sus espacios en “lugares de experiencia”, donde los visitantes no solo compren, sino que vivan la tecnología.

“El acto de comprar es el máximo entretenimiento”, declaró el presidente Toru Akiho, al presentar el nuevo concepto de tienda: zonas de prueba, experiencias sensoriales y un ambiente que despierte la fascinación por los aparatos electrónicos.

🏢 Cuando las empresas se adueñan del mapa

El fenómeno no es único. JR East ya había colaborado con otras marcas, como Earth Pharmaceutical, que consiguió que el rótulo de la estación de Kanda luciera el nombre Kanda (āsu seiyaku honsha mae (神田アース製薬本社前）”.

Sin embargo, el caso de BicCamera destaca por su peso cultural: la compañía no solo redefine la cartografía urbana, sino que convierte la rutina ferroviaria en una extensión de su identidad comercial.

En un Tokio saturado de señales, BicCamera ha logrado algo raro: que el nombre de una tienda se confunda con el de un destino.

