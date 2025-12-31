Noticias Nippon

Noticias de Japón en español

Empresas

[gaikokujin] Reforma de subcontratación

PorNoticiasNippon

Dic 31, 2025 #extranjeros, #Gaikokujin, #noticias de japón, #Noticias Nippon, #reforma laboral, #外国人

Un respiro para trabajadores extranjeros en transporte, fábricas y servicios

📍Tōkyō / 31 de diciembre

Desde el 1 de enero, entra en vigor en Japón la reforma de la Ley de Subcontratación, ahora rebautizada como Ley para la Adecuación de las Transacciones con Pequeñas y Medianas Empresas (中小受託取引適正化法・取適法).

El objetivo central es claro: evitar que las grandes empresas impongan unilateralmente precios bajos a las pequeñas y medianas compañías, obligando a que exista negociación formal de precios y permitiendo que el aumento de costos —incluidos salarios— se refleje en los contratos.

La reforma es la primera de gran calado en casi 20 años y busca resolver una distorsión estructural del mercado japonés: muchas pymes, que sostienen la cadena productiva, no podían trasladar gastos crecientes —como electricidad, materias primas y mano de obra— a los precios finales por presión de las grandes empresas.

 

🔍 ¿Qué cambia con la reforma?

🟢 Antes (Ley vigente)

  • ❌ Prohibido imponer precios injustificadamente bajos
  • ⚖️ Aplicación basada en capital social
  • 🚚 Regulaba transacciones entre empresas, incluidas transportistas
  • 💸 Prohibido el pago excesivamente tardío mediante pagarés

🟢 Ahora (Nueva Ley reformada)

✔ Se prohíbe fijar precios unilateralmente sin negociación real

✔ Se añade el criterio de número de empleados para evitar que empresas burlen la ley reduciendo capital

✔ Las relaciones entre cargadores y empresas de transporte pasan a regulación plena

✔ ❌ Se prohíbe el uso de pagarés como medio de pago (por generar retrasos de cobro)

 

 

⚖️ Marco legal

📌 Nuevo nombre oficial:

Chūshō jutaku torihiki tekisei-ka-hō (to tekihō) / 中小受託取引適正化法（取適法）

(Ley de Adecuación de Transacciones con Pequeñas y Medianas Empresas)

📌 Nuevas condiciones de aplicación:

  • Industria y manufactura
    → Empresas de más de 300 empleados que subcontratan a empresas de 300 o menos
  • Servicios
    → Empresas de más de 100 empleados que subcontratan a empresas de 100 o menos

📌 Obligación central:

👉 Negociación transparente y documentada del precio

📌 Prohibido:

  • Presión para bajar precios sin justificación
  • Imposición unilateral de montos
  • Retrasos en pagos disfrazados de “pagarés”

 

💬 Impacto real: salarios y cadena productiva

El gobierno espera que, al mejorar la capacidad de las pymes para fijar precios justos, estas puedan incrementar salarios, contribuyendo a la política nacional de subida salarial sostenida.

 

 

🌏 ¿Y los trabajadores extranjeros en Japón? Impacto directo

Muchos trabajadores extranjeros están empleados en pymes, fábricas, logística, servicios, limpieza, construcción y tecnología. Para ellos, esta reforma puede significar:

✅ Positivos

  • Mayor posibilidad de aumento salarial real
    Si la empresa puede cobrar más por su trabajo, tiene más margen para subir sueldos.
  • Reducción de presión laboral y horas excesivas
    Muchas pymes aceptaban precios bajos y compensaban con más trabajo.
  • Más estabilidad en sectores con alta presencia extranjera
    como:

    • manufactura
    • transporte y logística
    • hostelería y servicios
  • Protección frente a prácticas abusivas
    si el empleador estaba sometido a precios injustos, terminaba presionando al trabajador.

 

⚠️ Riesgos o puntos a vigilar

  • Algunas empresas podrían trasladar la presión al personal temporal o extranjero
  • Puede haber retrasos en ajustes reales mientras las empresas negocian
  • Las pymes con baja rentabilidad podrían resistirse a subir salarios, aunque la ley lo facilite

 

🧭 Conclusión para trabajadores extranjeros

📌 La reforma no es laboral, pero sí económica — y mejora el entorno para que los salarios realmente suban.

📌 Especialmente relevante para quienes trabajan en pymes.

📌 Es importante conservar contratos, nóminas y comunicaciones, ya que el gobierno revisará abusos y presiones indebidas.

 

 

©️ 2025 Noticias Nippon

Por NoticiasNippon

Entrada relacionada

Empresas

[unyu] BicCamera se adueña del andén

Nov 10, 2025 NoticiasNippon
Empresas Recorte de personal

[kuroji risutora]   Olympus recorta empleos en plena bonanza

Nov 7, 2025 NoticiasNippon
Empresas

[yamato hōrudingusu]  escasez de personal hunden las utilidades

Oct 31, 2025 NoticiasNippon

Si se lo perdió

Previsión del tiempo

[hatsuhinode] Los horarios en Japón

2025-12-31 NoticiasNippon No hay comentarios
Empresas

[gaikokujin] Reforma de subcontratación

2025-12-31 NoticiasNippon No hay comentarios
Televisión

[terebī] programas para todos los gustos

2025-12-31 NoticiasNippon No hay comentarios
Vietnamitas

[sagizai] detenidos por fraude al seikatsu hogo

2025-12-31 NoticiasNippon No hay comentarios
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.