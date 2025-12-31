[gaikokujin] Reforma de subcontratación

Un respiro para trabajadores extranjeros en transporte, fábricas y servicios

📍Tōkyō / 31 de diciembre

Desde el 1 de enero, entra en vigor en Japón la reforma de la Ley de Subcontratación, ahora rebautizada como Ley para la Adecuación de las Transacciones con Pequeñas y Medianas Empresas (中小受託取引適正化法・取適法).

El objetivo central es claro: evitar que las grandes empresas impongan unilateralmente precios bajos a las pequeñas y medianas compañías, obligando a que exista negociación formal de precios y permitiendo que el aumento de costos —incluidos salarios— se refleje en los contratos.

La reforma es la primera de gran calado en casi 20 años y busca resolver una distorsión estructural del mercado japonés: muchas pymes, que sostienen la cadena productiva, no podían trasladar gastos crecientes —como electricidad, materias primas y mano de obra— a los precios finales por presión de las grandes empresas.

🔍 ¿ Qué cambia con la reforma?

🟢 Antes (Ley vigente)

❌ Prohibido imponer precios injustificadamente bajos

⚖️ Aplicación basada en capital social

🚚 Regulaba transacciones entre empresas, incluidas transportistas

💸 Prohibido el pago excesivamente tardío mediante pagarés

🟢 Ahora (Nueva Ley reformada)

✔ Se prohíbe fijar precios unilateralmente sin negociación real

✔ Se añade el criterio de número de empleados para evitar que empresas burlen la ley reduciendo capital

✔ Las relaciones entre cargadores y empresas de transporte pasan a regulación plena

✔ ❌ Se prohíbe el uso de pagarés como medio de pago (por generar retrasos de cobro)

⚖️ Marco legal

📌 Nuevo nombre oficial:

Chūshō jutaku torihiki tekisei-ka-hō (to tekihō) / 中小受託取引適正化法（取適法）

(Ley de Adecuación de Transacciones con Pequeñas y Medianas Empresas)

📌 Nuevas condiciones de aplicación:

Industria y manufactura

→ Empresas de más de 300 empleados que subcontratan a empresas de 300 o menos

Servicios

→ Empresas de más de 100 empleados que subcontratan a empresas de 100 o menos

📌 Obligación central:

👉 Negociación transparente y documentada del precio

📌 Prohibido:

Presión para bajar precios sin justificación

Imposición unilateral de montos

Retrasos en pagos disfrazados de “pagarés”

💬 Impacto real: salarios y cadena productiva

El gobierno espera que, al mejorar la capacidad de las pymes para fijar precios justos, estas puedan incrementar salarios, contribuyendo a la política nacional de subida salarial sostenida.

🌏 ¿Y los trabajadores extranjeros en Japón? Impacto directo

Muchos trabajadores extranjeros están empleados en pymes, fábricas, logística, servicios, limpieza, construcción y tecnología. Para ellos, esta reforma puede significar:

✅ Positivos

Mayor posibilidad de aumento salarial real

Si la empresa puede cobrar más por su trabajo, tiene más margen para subir sueldos.

Reducción de presión laboral y horas excesivas

Muchas pymes aceptaban precios bajos y compensaban con más trabajo.

Muchas pymes aceptaban precios bajos y compensaban con más trabajo.

Muchas pymes aceptaban precios bajos y compensaban con más trabajo. Más estabilidad en sectores con alta presencia extranjera

como: manufactura transporte y logística hostelería y servicios

como: Protección frente a prácticas abusivas

si el empleador estaba sometido a precios injustos, terminaba presionando al trabajador.

⚠️ Riesgos o puntos a vigilar

Algunas empresas podrían trasladar la presión al personal temporal o extranjero

Puede haber retrasos en ajustes reales mientras las empresas negocian

Las pymes con baja rentabilidad podrían resistirse a subir salarios, aunque la ley lo facilite

🧭 Conclusión para trabajadores extranjeros

📌 La reforma no es laboral, pero sí económica — y mejora el entorno para que los salarios realmente suban.

📌 Especialmente relevante para quienes trabajan en pymes.

📌 Es importante conservar contratos, nóminas y comunicaciones, ya que el gobierno revisará abusos y presiones indebidas.

