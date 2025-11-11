 [kinenbi]    Pokkī & Purittsu no hi

Cuatro palitos, mil sonrisas: Japón celebra el Día del Pocky & Pretz

📍Tōkyō | 11 de noviembre

Hay días en que Japón se detiene un instante para recordar que la felicidad también puede medirse en centímetros de chocolate. Cada 11 de noviembre, mientras los vientos de otoño traen el aroma de las hojas secas, el país entero celebra el “Día del Pocky & Pretz”, una cita anual que mezcla nostalgia, juego y dulzura.

La historia comenzó en 1999, cuando la compañía Ezaki Glico, nacida en Osaka en 1922, decidió rendir homenaje a sus dos productos más emblemáticos. Cuatro palitos alineados —como cuatro sonrisas— forman el número 1111, y así nació una tradición que une a amigos, parejas y familias. En plazas, estaciones y centros comerciales, los niños corren con cajas rojas en las manos mientras los adultos, entre risas, recuerdan los sabores de su infancia.

En los años 60, cuando Japón aún reconstruía su esperanza, Glico lanzó Pretz (1963), inspirado en los pretzels europeos, y poco después Pocky (1966), el invento que revolucionó la merienda japonesa al cubrir un Pretz con una fina capa de chocolate. Aquel sonido —pokkin!— al partirse un palito dio nombre al producto y, con el tiempo, se volvió parte del lenguaje afectivo del país: un gesto compartido, un símbolo de amistad, un recuerdo envuelto en papel rojo brillante.

Hoy, el 11/11 es más que una estrategia publicitaria. Es una fiesta emocional y colectiva, donde el Japón moderno se permite ser niño otra vez. En los trenes, los oficinistas intercambian Pocky como si fueran amuletos. En las redes, el hashtag #ポッキーの日 se multiplica con fotos de parejas que cruzan los palitos en forma de corazón. Y en las escuelas, los profesores reparten pequeños paquetes como recordatorio de que la dulzura también enseña a compartir.

Glico dice que cada 11 de noviembre quiere que la gente “coma Pocky y Pretz con alegría en la temporada de otoño”. Pero en realidad, el país entero celebra algo más grande: la magia de los pequeños gestos, esos que hacen que un simple snack se convierta en parte de la memoria colectiva.

