[shibōkiji] Nakadai Tatsuya 

El último samurái del cine japonés apaga su luz, pero deja su escuela viva

📍Tōkyō | 11 de noviembre

El Japón cinematográfico amaneció de luto. El actor Nakadai Tatsuya (仲代達矢), ícono del cine de posguerra y figura insigne de la escuela interpretativa japonesa, falleció el 8 de noviembre a las 0:25 a.m. en un hospital de la capital nipona a causa de una neumonía. Tenía 92 años.

Nacido en Tokio en 1932, Nakadai fue mucho más que un intérprete: fue un constructor de conciencia artística en una nación que buscaba reconstruirse, y un mentor apasionado desde su escuela “Mumeijuku” (無名塾), donde formó a varias generaciones de actores.

🎬 Trayectoria y legado

Nakadai debutó en 1952 en el prestigioso Taller de Formación de Haiyuza, y muy pronto su rostro tallado y presencia solemne llamaron la atención del director Masaki Kobayashi, quien lo eligió para “El río negro” y luego para su epopeya “La condición humana (人間の條件)”.

En esa trilogía, Nakadai encarnó a un idealista japonés atrapado en la maquinaria bélica, reflejando la culpa colectiva del país tras la guerra. Su interpretación lo consagró como símbolo del humanismo cinematográfico.

Más tarde, bajo la dirección de Kurosawa Akira, brilló junto a Mifune Toshiro en “Yojimbo” y “Sanjuro”, y alcanzó proyección internacional con “Kagemusha (影武者)”, Palma de Oro en Cannes, y “Ran (乱)”, su testamento interpretativo.

En ambas, Nakadai conjugó el drama interno del individuo japonés con la grandeza trágica del teatro Nō, consolidando un estilo que marcó a generaciones.

🎭 El maestro y su última escena

Como fundador de la Mumeijuku, Nakadai dedicó las últimas décadas a formar actores sin agencia ni fama, fiel a su idea de que “el arte debe servir a la verdad, no a la vanidad”.

Incluso en 2025, a sus 92 años, seguía ensayando para una nueva obra en el Teatro Noto Engeki-dō, después de haber participado en funciones benéficas para la reconstrucción tras el terremoto de la península de Noto.

Su partida cierra un capítulo del cine japonés que unió a Kobayashi, Kurosawa y la conciencia moral de la posguerra, pero su legado —una ética de respeto, disciplina y humanidad— seguirá resonando en la pantalla y en los escenarios.

