[shibō kiji] Hashi Yukio

🎤 Adiós a la voz de los sueños japoneses de los 60

📍Tōkyō | 5 de septiembre de 2025

El mundo de la música japonesa se encuentra de luto. El legendario cantante Hashi Yukio, una de las grandes figuras de la canción popular de la posguerra y símbolo de la juventud en los años 60, falleció el 4 de septiembre a las 11:48 de la noche, a los 82 años de edad.

La noticia fue confirmada el día 5 por su agencia Yume Group, que difundió un comunicado agradeciendo el apoyo recibido en vida y notificando oficialmente su partida.

📖 De estudiante a ídolo nacional

Nacido en Tokio en 1943, Hashi comenzó a estudiar música bajo la tutela del compositor Minoru Endo cuando apenas estaba en secundaria. Su talento pronto llamó la atención: en primer año de preparatoria se presentó a una audición y la ganó.

En 1960 debutó con “Itako Gasa” (潮来笠), un éxito rotundo que le valió el Premio al Artista Revelación de los Japan Record Awards. A partir de allí su carrera despegó con una fuerza inusual en un Japón que, en plena recuperación económica, encontraba en sus canciones un refugio de esperanza.

🌟 El fenómeno de los Gosanke

Hashi formó parte de la célebre tríada junto a Funaki Kazuo y Saigō Teruhiko (fallecido en 2022). Los medios los bautizaron como “Gosanke” (“Los Tres Grandes”), porque marcaron un antes y un después en la cultura juvenil japonesa:

Introdujeron un estilo fresco, más cercano a las emociones cotidianas.

Fueron íconos de moda, cine y televisión además de la música.

Conectaron a una generación que transitaba de la tradición al Japón moderno.

Hashi participó en el Kōhaku Uta Gassen de NHK en 19 ocasiones, 17 de ellas consecutivas, consolidándose como un rostro habitual en los hogares japoneses cada fin de año.

🎶 Canciones que hicieron historia

“Itsudemo Yume o” (いつでも夢を, 1962) : dueto con Sayuri Yoshinaga que se convirtió en un himno de optimismo. Ganó el Japan Record Award .

“Muhyō” (霧氷, 1966) : otro gran éxito que también recibió el prestigioso premio.

Decenas de temas suyos acompañaron bodas, festivales y programas de radio, y se mantienen vivos en la memoria colectiva.

Su estilo, que combinaba un tono nostálgico con un carisma juvenil, ayudó a moldear lo que hoy se considera la era dorada del kayōkyoku (canción popular japonesa).

🌅 Los últimos años: la honestidad de un artista

En 2023 anunció su retiro de los escenarios, pero la fuerza de sus admiradores lo llevó a volver poco después. Con valentía, hizo público que padecía Alzhéimer tipo senil, y aun así continuó cantando.

Esa decisión fue recibida con admiración: Hashi no se ocultó detrás de la enfermedad, sino que la compartió para demostrar que el arte puede seguir siendo un puente con la gente incluso en la fragilidad. Para muchos, se convirtió en ejemplo de dignidad y resistencia.

🕯️ Despedida

Velorio : 9 de septiembre, 18:00 horas.

Funeral : 10 de septiembre, mediodía.

Lugar: Templo Jōdo-shū Muryōzan Denzuin (浄土宗 無量山 傳通院) en Koishikawa, Tokio.

El presidente del Yume Group, Ishida Shigehiro , será el presidente del comité funerario.

La esposa de Hashi, Hashi Mayumi, asumirá el rol de principal deudos.

🌸 Un legado eterno

El fallecimiento de Yukio Hashi marca el fin de una época. Para quienes vivieron su música en los años 60, representa el eco de una juventud luminosa. Para las nuevas generaciones, queda el ejemplo de un artista que supo evolucionar, caer y levantarse, que nunca dejó de cantar sueños, incluso cuando la memoria le comenzaba a fallar.

