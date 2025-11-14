[gōtō chishōzai]  confirman condena a extranjeros

Aterrorizaban viviendas aisladas: cuchillos, ataduras y heridos — sentencia queda definitiva

📍Fukushima | 14 de noviembre

La justicia japonesa cerró uno de los casos más impactantes que afectó a comunidades rurales de cuatro prefecturas —incluyendo Fukushima— en la primavera del año pasado.

Dos hombres de nacionalidad vietnamita, de 27 y 24 años, fueron condenados a 13 años de prisión por una serie de robos violentos en viviendas aisladas, donde los residentes fueron amenazados con armas blancas, atados y heridos.

Ambos acusados, desempleados y radicados en Gunma y sin domicilio fijo respectivamente, optaron por no presentar apelación dentro del plazo legal, quedando el fallo de la Corte Distrital de Fukushima firme el día 13.

Según los hechos probados por el tribunal, entre el 30 de abril y el 14 de mayo, los dos acusados irrumpieron en cuatro viviendas situadas en zonas montañosas de Minamiaizu (Fukushima) y otras tres prefecturas.

En los ataques, intimidaron a los habitantes con cuchillos, les inmovilizaron las manos y pies con cuerdas y sustrajeron alrededor de 270.000 yenes en efectivo, además de tarjetas bancarias con las que posteriormente retiraron 400.000 yenes.

En dos de los casos —en Matsumoto (Nagano) y Minamiaizu— los residentes sufrieron lesiones en muñecas y brazos producto de la agresión.

El caso generó preocupación en zonas rurales donde el envejecimiento poblacional y la poca presencia policial nocturna incrementan la vulnerabilidad de los hogares.

La sentencia, considerada severa, busca enviar un mensaje categórico frente a delitos violentos cometidos en áreas remotas.

⚖️ Marco legal

1. Delito de robo con lesiones (強盗致傷罪)

Tipificado en el Código Penal de Japón (刑法).

Se aplica cuando un robo va acompañado de agresiones que causan lesiones físicas.

Pena: mínimo 6 años de prisión, pudiendo aumentar según gravedad, uso de armas y número de víctimas.

2. Robo en vivienda (住居侵入・窃盗)

Agravado cuando la intrusión ocurre en viviendas habitadas.

Puede sumarse al cargo principal de robo con violencia.

3. Uso indebido de tarjeta bancaria (窃盗・電子計算機使用詐欺)

Retirar dinero con una tarjeta obtenida de manera ilícita constituye fraude mediante medios electrónicos.

Sanción: hasta 10 años de prisión adicional, dependiendo de la modalidad.

4. Responsabilidad conjunta por conspiración (共謀共同正犯)

Ambos acusados fueron juzgados como co-autores, al haber actuado de forma planificada y coordinada.

La acumulación de delitos, la violencia ejercida, las lesiones infligidas y la inseguridad generada en poblaciones vulnerables justificaron la pena unificada de 13 años.

