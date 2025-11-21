[gōtō de taiho]   Ola de robos nocturnos

Más de un centenar de casos, 11 detenidos y un barrio en alerta

📍Tōkyō | 21 de noviembre

Saitama vuelve a colocarse en el centro del debate sobre seguridad vecinal tras revelarse que una ola de más de 100 robos domiciliarios ha golpeado a sus barrios residenciales desde el mes pasado, dejando un saldo de más de 20 millones de yenes (unos 120.000 dólares) en pérdidas.

Las autoridades confirmaron que, durante los operativos realizados esta semana, se hallaron múltiples anillos, cadenas, relojes de lujo y herramientas de irrupción en los domicilios asociados a 11 sospechosos, entre ellos personas de nacionalidad vietnamita.

🌙 Un vecindario que duerme… y despierta con miedo

Los robos ocurrieron principalmente en horas de la noche, cuando las calles de los suburbios de Saitama permanecen en silencio.

“Da miedo… uno no sabe qué pueden estar cargando”, comentó una vecina, aún temblorosa al recordar los ruidos en plena madrugada.

Ni siquiera las casas deshabitadas estuvieron a salvo. En una vivienda vacía, un residente reportó que encontró los postigos arrancados y un agujero tallado junto al cerrojo, una técnica precisa que permitió abrir la ventana sin romper por completo el cristal.

Ese mismo vidrio sigue astillado hoy, testimonio de un modus operandi rápido y silencioso.

🔧 El método: agujeros pequeños, golpes secos, segundos para entrar

Los investigadores de la prefectura explicaron que los autores usaban herramientas metálicas para perforar la zona del cerrojo, neutralizando la llave interna.

Una vez dentro, el patrón se repetía: cajones abiertos, muebles revueltos y objetos de valor seleccionados con exactitud.

Un afectado recuerda:

“Aproximadamente a las 10 de la noche me fui a dormir. Sentí un ‘don’ fuerte… pero no imaginé que estaban entrando.”

Otro vecino denunció el hurto de decenas de miles de yenes en efectivo.

🚨 Los 11 detenidos y la operación policial

El arresto más relevante fue el de Pham Hong Linh, hombre vietnamita de 32 años, sospechoso de haber actuado junto a otros tres individuos para sustraer un reloj en una vivienda vacía de Hitachi (Ibaraki) en agosto.

La policía ejecutó una acción simultánea contra tres grupos del sudeste asiático, todos presuntamente coordinados entre sí.

Según la investigación, los grupos:

Compartían vehículos para confundir a los investigadores.

Usaban herramientas especializadas para romper cerraduras.

Elegían barrios residenciales tranquilos y casas de familias profundamente dormidas.

Durante los allanamientos, agentes confiscaron:

Herramientas metálicas y barras para forzar cerrojos

Joyas, anillos y collares

Relojes y objetos pequeños de alto valor

La policía de Saitama cree que estos 11 detenidos podrían estar implicados en buena parte de los 100 robos, por lo que la investigación continúa.

⚖️ Marco legal

Este caso se enmarca dentro de varias disposiciones del Código Penal japonés y la Ley de Control de Inmigración, según corresponda:

🏠 1. Robo (窃盗罪 – Art. 235 del Código Penal)

Pena: hasta 10 años de prisión o multa de hasta 500.000 yenes.

El agravante se aplica cuando el robo se comete irrumpiendo en una vivienda.

🔨 2. Allanamiento de morada (住居侵入罪 – Art. 130)

Pena: prisión de hasta 3 años o multa de hasta 100.000 yenes.

Ingresar sin autorización a una residencia, incluso deshabitada.

🔧 3. Daño a la propiedad (器物損壊罪 – Art. 261)

Por romper ventanas, cerrojos o estructuras.

🚗 4. Asociación delictiva / Conspiración

Cuando varias personas actúan coordinadamente, se agravan las penas por participación conjunta.

🛂 5. Violaciones a la Ley de Inmigración (入管法違反)

(Solo si se comprueba estancia irregular, uso de vehículos no registrados o trabajo ilegal vinculado)

Puede implicar deportación, prohibición de reingreso y cargos penales.

©2025 NoticiasNippon