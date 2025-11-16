[sōsharunettowāku] Entre diversión y falta de respeto

Indignación en Japón: extranjeros bailando en un tren desatan debate sobre normas y sanciones

📍Tōkyō | 15 de noviembre



Un video grabado dentro de un tren expreso interprovincial en Japón —donde un grupo de extranjeros baila y bloquea parcialmente el pasadizo del vagón— desató una ola de indignación en redes sociales niponas.

Las imágenes, difundidas inicialmente en plataformas como X y Instagram Reels, muestran a tres jóvenes realizando pasos coreografiados mientras otros pasajeros observan incómodos, algunos sin poder avanzar hacia sus asientos o hacia el baño.

La reacción fue inmediata. Comentarios como “falta de respeto”, “esto no es un parque de diversiones” o “si fuera un japonés ya lo habrían reprendido” se multiplicaron en cuestión de horas.

Para muchos usuarios, el episodio encarna un problema creciente: la tensión cultural entre el aumento del turismo extranjero y las normas de convivencia en espacios públicos japoneses, especialmente en el transporte.

Ferrocarriles locales y expertos en movilidad coinciden en que comportamientos como bailar, correr, gritar, grabar videos invasivos o bloquear pasillos comprometen no solo la comodidad, sino también la seguridad.

En un tren en movimiento, señalan, cualquier movimiento brusco o frenazo puede provocar caídas o lesiones.

El incidente ha reabierto el debate sobre si Japón debería endurecer o aclarar sanciones para conductas consideradas “perturbadoras” en espacios públicos, particularmente en trenes, donde la etiqueta —en silencio, orden y respeto— forma parte de la vida cotidiana.

⚖️ Marco legal

Aunque Japón no tiene una ley específica que prohíba “bailar” en trenes, sí existen normativas que permiten sancionar este tipo de comportamientos cuando afectan la operación o la seguridad:

1. Ley de Prevención de Perturbaciones (迷惑防止条例)

Cada prefectura tiene su propia versión. En general, castiga actos que:

Obstaculicen el paso de otras personas.

Generen molestias graves en instalaciones públicas.

Pongan en riesgo la seguridad o provoquen “temor o incomodidad”.

Sanciones: desde advertencias de personal ferroviario hasta multas de 10,000–50,000 yenes, dependiendo de la prefectura.

2. Reglamento de Transporte Ferroviario

Las compañías ferroviarias (JR, privados y operadores interurbanos) pueden solicitar detener comportamientos peligrosos o expulsar del tren a quienes:

Bloqueen pasillos.

Pongan en riesgo a otros pasajeros.

No acaten instrucciones del personal.

3. Artículo 234 del Código Penal (威力業務妨害罪 – Obstrucción de operaciones)

Aunque se aplica solo en casos graves, permite sancionar conductas que obstaculicen la operación normal del tren.

Pena máxima: hasta 3 años de prisión o multa de hasta 500,000 yenes.



