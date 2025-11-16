[sōsharunettowāku] El miedo viralizado

Tensión, desinformación y ansiedad: cuando un video basta para encender comunidades enteras

📍Tōkyō | 16 de noviembre

La alarma viral que reaviva tensiones: trabajador chino en Japón denuncia una presunta “deportación” ordenada por su jefe

Un video difundido en redes sociales por un residente chino en Japón desató una nueva ola de comentarios en Weibo, TikTok y foros locales.

En la grabación, el hombre afirma que, debido al clima de tensión entre ambos países, un compatriota suyo habría sido “deportado” por orden directa de su jefe japonés tras cometer una falta menor en el trabajo.

La pieza ganó tracción rápidamente, reforzando discursos de miedo y desinformación entre comunidades migrantes.

Sin embargo, la versión pierde solidez al confrontarla con la realidad legal japonesa: ningún empleador, por más autoridad que tenga dentro de su empresa, posee la facultad de deportar a un trabajador extranjero.

Esa atribución es exclusiva de la Agencia de Servicios de Inmigración (入管庁), que solo actúa tras un proceso administrativo formal, investigación interna y, en muchos casos, un periodo de apelación.

Expertos en derechos laborales señalan que, aunque pueden existir presiones, abusos o interpretaciones exageradas de las normas, la “deportación por capricho del jefe” no es legal ni procedente.

En contextos de tensión bilateral, la desinformación se vuelve combustible, generando temor en comunidades extranjeras que ya enfrentan precariedad laboral, barreras lingüísticas y ansiedad diplomática.











⚖️ Marco legal

1. ¿Quién puede deportar a una persona en Japón?

La Agencia de Servicios de Inmigración (Immigration Services Agency).

Procede bajo la Ley de Control de Inmigración y Reconocimiento de Refugiados (入管法).

La deportación requiere: Violación comprobada de estatus de residencia, Documentación, Audiencia, Decisión formal y posibilidad de apelación.



2. ¿Qué puede hacer un jefe japonés?

Un empleador solo puede:

Rescindir un contrato bajo condiciones permitidas por la Ley Laboral.

Reportar una sospecha a autoridades (como cualquier ciudadano).

Pero no puede:

Cancelar un visado,

Ordenar deportaciones,

Retener pasaportes,

Actuar como autoridad migratoria.

Cualquier intento de hacerlo constituye un abuso laboral y puede acarrear sanciones.

3. Puntos clave en el clima actual

Las tensiones China–Japón generan desconfianza y circulación de rumores.

La precariedad laboral de algunos migrantes amplifica el impacto emocional de estos relatos.

El derecho migratorio japonés funciona sobre procesos administrativos, no decisiones arbitrarias.

