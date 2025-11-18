[shingata korona] princesa Kako da positivo

Aislada y en reposo: cancelan todos sus actos oficiales por COVID-19

Tōkyō | 18 de noviembre

La Agencia de la Casa Imperial confirmó que la princesa Kako de Akishino, segunda hija del príncipe Akishino y de la princesa Kiko, ha dado positivo por COVID-19, tras presentar síntomas compatibles con la infección desde el fin de semana.

Según el comunicado oficial, la princesa participó el 16 de noviembre en el evento Concurso Nacional de Oratoria Juvenil (少年の主張全国大会 ). Esa misma noche comenzó a experimentar dolor de garganta.

El día 17, al realizarse la primera prueba diagnóstica, el resultado fue negativo. Sin embargo, la situación cambió durante la mañana de hoy, cuando la princesa registró fiebre superior a 38 °C, lo que motivó una segunda prueba que finalmente confirmó la infección por el nuevo coronavirus.

La Casa Imperial precisó que los síntomas persisten, principalmente dolor de garganta y fiebre, por lo que Kako-sama permanecerá en reposo en su residencia hasta el día 21.

La confirmación obligó a cancelar su participación en todos los eventos previstos durante este periodo. La Agencia no detalló cuáles eran las actividades programadas, pero subrayó que se trata de una medida de precaución para garantizar su pronta recuperación y evitar contagios en actos oficiales.

Aunque los casos de COVID-19 en Japón han mostrado un comportamiento estacional en 2025, la noticia ha generado preocupación pública debido a la alta exposición de los miembros jóvenes de la familia imperial en actos con estudiantes, voluntarios y organizaciones regionales.

