[seikatsu hogo] Un fraude que expone grietas del sistema

Mujer recibía ayudas de seis municipios mientras otros siguen sin soporte

📍Tōkyō | 19 de noviembre

Una mujer de 54 años, identificada como Takeuchi Yumiko, residente en Fujisawa y actualmente sin empleo, fue arrestada por la policía de Kanagawa bajo la sospecha de fraudar el sistema de bienestar social a través de un esquema de suplantación de identidad y solicitudes simultáneas de seikatsu hogo (生活保護, asistencia social básica).

Según la investigación, Takeuchi habría suplantado a otra mujer de unos 50 años entre octubre de 2023 y febrero de 2024, logrando que la ciudad de Yokohama le entregara alrededor de 1 millón de yenes en ayudas.

El fraude salió a la luz cuando funcionarios del distrito de Kanagawa-ku, donde Takeuchi ya recibía asistencia, detectaron inconsistencias y descubrieron que al mismo tiempo estaba inscrita como beneficiaria en Sagamihara Minami-ku.

Esta detención se suma a otro arresto previo por haber obtenido fraudulentamente unos 1,8 millones de yenes de Sagamihara.

La policía señala que la sospechosa llegó a recibir hasta 70.000 yenes mensuales desde seis municipios y distritos distintos al mismo tiempo, un patrón considerado uno de los casos de fraude más amplios descubiertos en los últimos años.

La imputada mantiene silencio durante los interrogatorios, mientras los investigadores amplían el análisis documental y transacciones para determinar el alcance total de las “otras posibles fechorías” (余罪).

El caso ha reavivado el debate sobre las debilidades estructurales del sistema de asistencia, especialmente en la verificación intermunicipal, un área en la que el Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar ha prometido reforzar controles desde 2022, pero donde las brechas aún persisten.

⚖️ Marco legal

1. Delito imputado: Fraude (詐欺罪 – sagizai)

Artículo aplicable: Artículo 246 del Código Penal japonés.

Pena prevista: Hasta 10 años de prisión .

Se configura cuando una persona obtiene beneficios económicos mediante engaño o suplantación.

2. Particularidad en el fraude a la Asistencia Social ( 生活保護 – Seikatsu hogo)

El sistema de seikatsu hogo se rige por la Ley de Bienestar Público (生活保護法).

La norma exige:

solicitud con identidad verificada,

declaración de ingresos,

residencia fija,

monitoreo regular del caso.

Fraudes como:

suplantación de identidad ,

recepción duplicada en varios municipios ,

no declaración de cambios en ingresos,

son considerados agravantes al atacar fondos públicos destinados a personas en extrema necesidad.

3. Responsabilidad administrativa y devolución del dinero

Además de lo penal, Takeuchi enfrentaría:

Orden de devolución total de las ayudas (返還命令 – henkan meirei),

Posible interés adicional sobre lo recibido,

Inhabilitación temporal para recibir cualquier tipo de asistencia pública.

4. Fallos estructurales

El caso evidencia problemas señalados por auditores nacionales:

Los municipios operan bases de datos independientes ,

La coordinación intermunicipal no es automática ,

En casos de personas sin domicilio fijo o con documentación irregular, el control es más débil.

